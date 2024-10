ROUNDUP/Aktien New York: Moderate Verluste - Anleger warten auf Alphabet-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den mit Spannung erwarteten Zahlen der Google -Mutter Alphabet haben die New Yorker Börsen am Dienstag zunächst moderat nachgegeben. Im frühen Handel sank der Dow Jones Industrial um 0,31 Prozent auf 42.254,97 Punkte. Damit konnte der Leitindex nicht an seine Stabilisierung vom Vortag anknüpfen.

Der marktbreite S&P 500 zeigte mit einem Verlust von 0,23 Prozent auf 5.810,18 Punkte ein ähnliches Bild. Der zu Wochenbeginn letztlich unbewegte Nasdaq 100 gab um 0,06 Prozent auf 20.337,90 Zähler nach. In der Vorwoche hatte der technologielastige Auswahlindex dem negativen Markt getrotzt.

Mit Alphabet eröffnet am Dienstag nach Handelsende ein Börsen-Schwergewicht den Zahlenreigen der US-Technologiebranche. Ebenfalls nachbörslich berichten der Kreditkartenkonzern Visa und der Halbleiterkonzern AMD über ihre Geschäftsentwicklung.

Zur Wochenmitte folgen dann die Zwischenberichte unter anderem des Softwarekonzerns Microsoft und des Internetkonzerns Meta , zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören. Weiter geht es am Donnerstag mit dem iPhone-Hersteller Apple und dem weltgrößten Onlinehändler Amazon .

Beim Autobauer Ford sorgten am Dienstag der für das vergangene Quartal gemeldete Ergebnisrückgang sowie eine Gewinnwarnung für einen Kursrutsch von knapp 10 Prozent. Dem jüngsten Aufwärtstrend der Aktien droht damit ein jähes Ende.

Auch die zuletzt erholten Titel von Jetblue gerieten nach der Zahlenvorlage mit minus 12 Prozent stark unter Druck. Die Fluggesellschaft stellt für das Schlussquartal einen überraschend deutlichen Umsatzrückgang in Aussicht.

Die Aktien des Bezahldienstleisters Paypal sackten um 7 Prozent ab. Die Umsatzprognose des Konzerns für das Schlussquartal enttäuschte die Anleger, während der für das dritte Jahresviertel ausgewiesene Gewinn die Erwartungen übertraf. Analyst Sanjay Sakhrani von Keefe, Bruyette & Woods zeigte sich von der Kursschwäche nicht überrascht, da die Papiere zuvor stark gelaufen seien. Seit Ende Juli hatten Paypal über 40 Prozent zugelegt.

Der Fastfood-Konzern McDonald's kämpft derweil weiter mit knappen Budgets seiner Kunden weltweit, wie der Zwischenbericht zeigt. Der Erlös auf vergleichbarer Basis ging im dritten Quartal doppelt so stark zurück wie von Analysten im Schnitt befürchtet. Die Aktien, die zuletzt schon unter Krankheitsfällen mit Kolibakterien in den USA gelitten hatten, notierten knapp in der Verlustzone.

Bei den Pfizer -Titeln ging es nach der Stabilisierung am Vortag um 0,9 Prozent bergab. Dass der Pharmakonzern nach einem abermals unerwartet gut ausgefallenen Quartal die schon im Juli erhöhten Jahresziele erneut nach oben schraubte, hatte vorbörslich noch gestützt./gl/jha/