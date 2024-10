ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächer - Nasdaq vor Alphabet-Zahlen fest

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Quartalsbericht der Google-Mutter Alphabet haben am Dienstag die Anleger frischen Mut gefasst. Nach einem schwächeren Handelsstart legten am Dienstag vor allem Technologiewerte zu und sorgten letztlich für deutliche Gewinne an der Nasdaq. Davon wurde auch der S&P 500 mit nach oben gezogen, während der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial in leicht negativem Terrain verharrte.

Letztlich ging der bekannteste Wall-Street-Index mit minus 0,36 Prozent auf 42.233,05 Punkte aus dem Tag. Der marktbreite S&P-Index legte um 0,16 Prozent auf 5.832,92 Punkte zu. Der noch zu Wochenbeginn unveränderte Nasdaq 100 gewann 0,98 Prozent auf 20.550,65 Zähler.

Mit Alphabet eröffnete nach dem Handelsschluss an diesem Tag eines der Mega-Schwergewichte die Berichtssaison der Technologiebranche. Für die A- und C-Aktie der Google-Mutter ging es zuvor um jeweils knapp zwei Prozent nach oben. Nachbörslich stiegen die Papiere um weitere 5 Prozent, denn die Zahlen waren besser als erwartet ausgefallen.

Amazon stiegen bis zum Börsenschluss um 1,3 Prozent und Meta sogar um 2,6 Prozent. Zudem legten mit Apple , Nvidia und Microsoft drei weitere der "Glorreichen 7" um 0,1 Prozent bis 1,3 Prozent zu, während Tesla um 1,1 Prozent nachgaben. Der Elektroautobauer hatte bereits am vergangenen Mittwoch mit seinem Zahlenwerk überzeugt.

Am Mittwoch werde der Softwarekonzern Microsoft und der Internetkonzern Meta, zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören, nach US-Börsenschluss Zahlen vorlegen. Am Donnerstag geht es mit dem iPhone-Hersteller Apple und dem weltgrößten Onlinehändler Amazon weiter.

Mit Quartalsberichten im Fokus standen am Dienstag die Papiere von Ford , Jetblue und Paypal. Beim Autobauer sorgten ein Ergebnisrückgang im abgelaufenen Quartal sowie eine Gewinnwarnung für einen Kursrutsch von 8,4 Prozent. Jetblue brachen um 17,1 Prozent ein, denn die Fluggesellschaft rechnet für das Schlussquartal mit einem überraschend deutlichen Umsatzrückgang.

Die Aktien des Bezahldienstleisters Paypal sackten um 4,0 Prozent ab. Die Umsatzprognose des Konzerns für das Schlussquartal enttäuschte die Anleger, während der für das dritte Jahresviertel ausgewiesene Gewinn die Erwartungen übertraf.

Abgesehen von Quartalsbilanzen sprangen die Anteile von Altair Engineering um 8,5 Prozent hoch, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtet hatte, dass die Übernahme des US-Softwareunternehmens durch Siemens am Mittwoch bekanntgegeben werden könnte.

Spekulationen auf einen Sieg des Ex-Präsidenten Donald Trump bei der am kommenden Dienstag anstehenden US-Präsidentschaftswahl verhalf den Papieren von Trump Media & Technology zu weiteren Gewinnen von 8,8 Prozent. Bei zeitweise fast 55 US-Dollar waren sie zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte Mai. Das Medien- und Techunternehmen war im Februar 2021 von Donald Trump gegründet worden.

Der Euro wurde zum Börsenschluss an der Wall Street mit 1,0816 Dollar gehandelt, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 1,0769 Dollar abgesackt war. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0774 (Montag: 1,0818) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9282 (0,9244) Euro.

Am US-Rentenmarkt stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) nach einem schwächeren Start um 0,13 Prozent auf 110,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere sank auf 4,26 Prozent./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---