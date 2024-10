Schwache Bau- und Bergbaunachfrage: Caterpillar mit Gewinnrückgang

IRVING (dpa-AFX) - Eine schwächere Nachfrage hat beim Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar zu einem Umsatz- und Gewinnrückgang im dritten Quartal geführt. So sanken die Erlöse um vier Prozent auf 16,1 Milliarden US-Dollar (rund 14,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Irving mitteilte. Unter dem Strich sank der Gewinn von knapp 2,8 Milliarden auf rund 2,5 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie ging von 5,52 auf 5,17 Dollar zurück. Damit verfehlte Caterpillar die Erwartungen der Analysten.

Caterpillar verzeichnete dabei insbesondere aus der Bau- und Bergbauindustrie weniger Nachfrage. Dazu bauten Händler ihre Lagerbestände langsamer auf als im Vorjahreszeitraum. Preiserhöhungen konnten die Umsatzrückgänge nicht ausgleichen. Die Aktien verloren vorbörslich mehr als sechs Prozent./nas/mne/stk