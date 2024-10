Siemens will US-Softwarefirma Altair übernehmen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens will sein Software-Geschäft mit einer milliardenschweren Übernahme in den USA stärken. Dabei will Siemens für das Unternehmen Altair Engineering Inc 113 US-Dollar je Aktie zahlen, wie der Dax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss in New York mitteilte. Dies entspricht einem Unternehmenswert von ungefähr 10 Milliarden US-Dollar (rund 9,25 Mrd EUR). Der US-Konzern bietet Industrie-Software für Unternehmen etwa in der Luftfahrt-, Automobil- und Energiebranche sowie im Bereich Finanzdienstleistungen an. Die Nachfrage hiernach dürfte den Erwartungen zufolge im Gleichklang mit der zunehmenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Alltag steigen.

Die Transaktion soll in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2025 abgeschlossen werden. Siemens erhofft sich dadurch signifikante Umsatz- und Kostensynergien./nas/he