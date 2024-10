AKTIEN IM FOKUS: Airbus profitiert von Quartalszahlen - MTU tiefer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus haben am Donnerstag nach Quartalszahlen den höchsten Stand seit Ende Juni erreicht. In der Spitze ging es bis auf 144,64 Euro hoch, zuletzt kosteten sie mit plus 2,4 Prozent 143 Euro. Im schwächeren Dax lagen sie vorne.

Der Flugzeugbauer habe mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen, sagten Analysten unisono. Dass sich Airbus im Schlussquartal wohl etwas strecken muss, um die angepeilten Auslieferungen für das Gesamtjahr zu erreichen, hemmt den Kurs nicht.

Analyst Victor Allard von Goldman Sachs bezeichnete das bekräftigte Auslieferungsziel von 770 Flugzeugen sogar als beruhigend. Sämtliche Sparten hätten sich operativ solide entwickelt und es gebe keine besonderen Einmalposten, die die gute Entwicklung ausgemacht hätten, schrieb er zudem. Der freie Mittelzufluss sei abermals sehr stark gewesen.

Airbus punktete bei Marktteilnehmern auch mit der Meldung, dass der Chef des Triebwerkherstellers MTU , Lars Wagner, zu Airbus wechseln und dort die Verkehrsflugzeugsparte leiten wird. Die MTU-Papiere verloren am Donnerstag 1,5 Prozent, haben allerdings eine fulminante Rally hinter sich mit einem Rekordhoch von fast 315 Euro aus der vergangenen Woche.

Zu Airbus gibt es allerdings auch skeptische Stimmen. Während Goldman-Experte Allard weiter zum Kauf der Anteile rät, bleibt etwa Philip Buller von Berenberg mit seiner "Sell"-Empfehlung pessimistisch. Airbus habe im Schlussquartal noch viel zu tun, um die Jahresziele zu erreichen - und müsse zudem stärker zulegen als in den Jahren davor. Buller sieht mehr Abwärts- als Aufwärtspotenzial./ajx/ag/jha/