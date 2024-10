Aktien New York Schluss: Verluste auch nach Microsoft- und Meta-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag ihre jüngste Abwärtstendenz fortgesetzt. Die Ertragsstärke großer US-Tech-Giganten erweist sich in dieser Berichtssaison nicht mehr als Lockstoff für die Anleger. Wie Tags zuvor schon Alphabet zogen Microsoft und Meta trotz generell guter Resultate die Nasdaq-Börse relativ deutlich herunter. Ein Tag vor den wichtigen Arbeitsmarktdaten und kurz vor den am Dienstag anstehenden in den USA Wahlen herrscht unter Anlegern weiterhin Vorsicht.

Relativ gemäßigt unter Druck stand der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial , der 0,90 Prozent tiefer bei 41.763,46 Punkten aus dem Handel ging. Der Oktober wurde so mit einem Abschlag von 1,3 Prozent zu einem schwachen Börsenmonat.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Donnerstag deutlicher um 1,86 Prozent auf 5.705,45 Punkte nach unten. Die größten Tagesverluste verbuchte der Nasdaq 100 , der um 2,44 Prozent auf 19.890,42 Punkte absackte. Er fiel wieder unter die 20.000er Marke und erreichte im Verlauf den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen. Den Oktober beendete er mit 0,8 Prozent im Minus./tih/he