Cadence Design Systems: Hohe Nachfrage nach KI-Lösungen wie JedAI treibt das Wachstum an!

Technologiekonzern im Profil

Cadence Design Systems ist ein bedeutender Akteur in der Elektronik-Design-Automation (EDA). Hierzu zählt die Entwicklung spezialisierter Software-Tools, die Unternehmen im Bereich Mikroelektronik und Halbleiter verwenden, um hochkomplexe Chips und Systeme zu entwerfen, zu simulieren und zu testen. Mit einer über 30-jährigen Erfahrung in der Entwicklung computergestützter Software konnte sich der Konzern stetig weiterentwickeln. So setzt der Konzern seine Strategie des „Intelligent System Design“ ein, um Software, Hardware und IP bereitzustellen, die Designkonzepte in die Realität umsetzen. Zu den Kunden von Cadence gehören die weltweit innovativsten Unternehmen, die herausragende elektronische Produkte entwickeln – von Chips über Leiterplatten bis hin zu vollständigen Systemen für die dynamischsten Marktanwendungen. Hierzu zählt auch, dass Werkzeuge für die Simulation und Validierung angeboten werden, welche in den Bereichen System-on-Chip (SoC)-Design und High-Performance-Computing (HPC) unverzichtbar sind. Obendrein werden Trends in der Automobilindustrie oder 5G-Kommunikation adressiert. Seit zehn Jahren in Folge zählt das Fortune-Magazin Cadence zu den 100 besten Arbeitgebern.