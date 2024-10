Die meistgehandelten Produkte: Apple mit anstehenden Quartalszahlen!

Der DAX® knüpfte heute an die Verluste des Vortages an und bewegte sich dabei stark nach unten. Nachdem der Leitindex vor ein paar Tagen noch fast am Allzeithoch kratzte, ist er heute Morgen sogar unter die Marke von 19.100 Punkten gefallen. Die anstehende US-Wahl und die Geldpolitik beunruhigen die Anleger. Positive Signale vom Einzelhandel haben werden nicht beachtet. Im Mittelpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf Apple.

Der US Tech-Riese wird heute seine Quartalszahlen veröffentlichen. Für Apple waren im vergangenen Quartal erneut die iPhones das wichtigste Produkt. Die Verkäufe sind in China besonders stark. Aber auch in der EU ist mit einem Anstieg zu rechnen. Apple hat nun angekündigt einen Teil seiner neuen KI-Funktionen auch auf Produkte in der EU zu bringen. Dazu gehören beispielsweise Schreibwerkzeuge, die Integration von ChatGPT, und eine überarbeitete Siri. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung bleibt jedoch bis auf weiteres unbekannt. Mit dem neuen Hardware-Angebot könnte das Unternehmen beim Umsatz zugelegt haben. Auch Call-Optionsscheine auf einen weiteren Tech-Riesen sind heute gefragt. Dabei handelt es sich um Microsoft. Die Aktie steht mit einem Kursverlust von fast 5 Prozent als schwächster Wert im Technologieindex. Und das obwohl Microsoft mit den Quartalszahlen überzeugen konnte. Vorallem das Wachstum im Cloud-Geschäft ist bemerkenswert. Als weltweite Nummer zwei konnte das Unternehmen dort seinen Umsatz um 22 Prozent steigern. Anleger scheinen trotzdem verunsichert. Diese Verunsicherung stammt aus den unglaublichen Investitionen in den KI-Sektor, die sich kurzfristig noch nicht bezahlt machen. Zu den meistgehandelten Produkten gehören auch Long Faktor-Optionsscheine auf Coinbase. Obwohl das Unternehmen im dritten Quartal gewachsen ist, konnte es die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen. Die Aktie fiel daraufhin um 5 Prozent.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD8E9P 3,38 19153,00 Punkte 18841,53 Punkte 58,28 Open End DAX® Put HD1D4Q 7,87 19155,00 Punkte 19924,63 Punkte 22,94 Open End DAX® Put HD93N7 3,12 19155,00 Punkte 19440,19 Punkte 59,36 Open End DAX® Put HD93MF 4,59 19155,00 Punkte 19590,38 Punkte 40,96 Open End DAX® Call HD8E9U 2,89 19153,00 Punkte 18891,85 Punkte 68,49 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.10.2024; 10:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Apple Inc. Call HD1TF8 4,47 229,675 USD 200,00 USD 4,73 17.12.2025 Apple Inc. Call HD4LFJ 5,49 229,675 USD 185,00 USD 3,73 17.12.2025 NVIDIA Corp. Put HD8GG9 5,25 137,315 USD 120,00 USD 24,14 15.01.2025 Microsoft Corp. Call HC43PD 0,55 416,22 USD 450,00 USD 84,88 18.12.2024 NVIDIA Corp. Call HD699G 3,79 137,335 USD 120,00 USD 3,85 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.10.2024; 10:18 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Air France-KLM S.A. Short HC19MH 2,07 9,09 EUR 11,02 EUR -5 Open End DAX® Long HC3TKM 7,89 19150,00 Punkte 17334,78 Punkte 10 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 4,23 253,25 USD 164,92 USD 3 Open End Coinbase Global Inc. Long HD7NZ1 6,27 205,90 USD 169,44 USD 5 Open End Meta Platforms Inc. Long HD3391 4,88 567,40 USD 473,57 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.10.2024; 10:23 Uhr;

