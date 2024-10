PUMAs "Stitch + Spice" im Rennen um den Hauptpreis beim weltgrößten Filmfestival für Nachhaltigkeit

Luke Jaque-Rodney, einer von PUMAs Voices of a RE:GENERATION, ruft in seinem Kurzfilm 'Stitch + Spice', der auf dem 6. Big Syn International Film Festival in London gezeigt wird, zu positiven Veränderungen für unsere Gesellschaft, unseren Planeten und unsere Zukunft auf

Stitch + Spice, ein Kurzfilm von Luke Jaque-Rodney, einer von PUMAs Voices of a RE:GENERATION, wurde offiziell als Documentary Short beim 6. Big Syn International Film Festival in London nominiert.

Voices of a RE:GENERATION ist eine PUMA-Initiative, die junge Aktivist*innen und Umweltschützer*innen hervorhebt, die positive Veränderungen bewirken. Mit dieser Plattform möchte PUMA die nächste Generation dazu inspirieren, sich für eine nachhaltigere Zukunft einzusetzen. Mit Initiativen wie den Voices of a RE:GENERATION hat PUMA sich das Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit auf transparente und verständliche Weise zu kommunizieren.

Stitch + Spice ist ein kurzer Dokumentarfilm, der in den Fabriken von PUMAs Zulieferern in Vietnam und Bangladesch gedreht wurde. Luke, ein Vlogger zum Thema Ernährung, kocht in diesem Film Mahlzeiten mit Textilarbeiter*innen und spricht mit ihnen über ihr Leben, ihre Perspektiven und Kulturen. Anfang des Jahres wurde Stitch & Spice beim London Fashion Film Festival als bester Film zum Thema Nachhaltigkeit in der Mode nominiert und erhielt 2024 den Impact Docs Merit Award.

Vom 17. bis 26. Oktober wurden auf dem Online-Festival Big Syn fast 150 Filme gezeigt, die mehr als 45 Millionen Menschen in 120 Ländern erreichten. Die Jury bestand aus OSCAR-, BAFTA- und EMMY-Preisträger*innen und führenden Vertreter*innen der Vereinten Nationen, des House of Lords, der Nachhaltigkeit, der Politik und der Medien.

Die Gründer des Festivals, Dr. Ragini G Roy und Dr. Sourav Roy, erklärten: "Das Festival zeigt Filme von Studenten bis hin zu Filmen von Weltstars wie den OSCAR-Gewinnern Sir Ian McKellen (X-Men, Herr der Ringe) und Sir David Mark Rylance (The Big Friendly Giant) sowie Dokumentarfilme von EMMY- und BAFTA-Preisträger*innen."

Die Preisträger*innen werden am 8. November beim Gala-Event im Curzon Soho bekannt gegeben. Alle Gewinner*innen werden am 14. November 2024 auf Europas größter Leinwand, den Londoner Piccadilly Lights, zu sehen sein.

Das Big Syn International Film Festival wird vom Big Syn Institute organisiert, einem Teil des Centre for Big Synergy, einer zivilgesellschaftlichen Organisation der Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen (UN DESA). Seit 2019 hat das Festival mehr als 45 Millionen Menschen in 120 Ländern erreicht, um das öffentliche Bewusstsein für Nachhaltigkeit und die Globalen Ziele der Vereinten Nationen oder die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu schärfen und dabei die Kraft des bedeutungsvollen Kinos zu nutzen.

Durch die Filme und den Dialog werden Millionen von Zuschauer*innen dazu inspiriert, in ihrem eigenen Leben mehr zu tun, weil sie das große Ganze sehen und erkennen, wie unser aller Leben in dieser modernen Welt miteinander verknüpft ist. Alle Filme berühren oder behandeln ein oder mehrere wichtige Themen, mit denen der Planet und die Menschen konfrontiert sind; es geht um soziale, wirtschaftliche oder ökologische Nachhaltigkeit wie Klimawandel, Klimaschutz, Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, Hunger und Armut, Diskriminierung, Bildung, geistige Gesundheit, Behinderung, LGBTQIA+ und viele mehr.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

