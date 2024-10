ROUNDUP: BBVA verdient mehr als erwartet - Zinsüberschuss enttäuscht

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat den Gewinn im dritten Quartal dank guter Geschäfte in Mexiko und im Heimatmarkt deutlicher gesteigert als erwartet. Enttäuschend fiel hingegen der Zinsüberschuss und das Ergebnis in der Türkei aus. Dies drückte zu Handelsbeginn auf den Aktienkurs der Bank, die weiter um ihre kleinere Konkurrentin Sabadell buhlt.

Der Überschuss sei um 26 Prozent auf 2,63 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte BBVA am Donnerstag in Madrid mit. Damit übertraf der Gewinn der Bank wie zuletzt so oft die Erwartungen der Experten. Die Erträge legten um zehn Prozent auf 8,7 Milliarden Euro zu. Dabei konnte die BBVA den Rückgang beim Zinsüberschuss durch deutliche Zuwächse bei den Provisionseinnahmen und dem Handelsergebnis mehr als kompensieren.

Die BBVA-Aktie büßte im frühen Handel jedoch zeitweise bis zu drei Prozent ein. Zuletzt lag sie mit einem Abschlag von nur noch 0,8 Prozent im Mittelfeld des EuroStoxx 50 . Schon seit dem im April erreichten Jahreshoch von 11,235 Euro war es für die Aktie peu a peu nach unten gegangen. Zuletzt lag der Kurs mit rund 9 Euro nur noch knapp zehn Prozent über dem Niveau von Ende 2023.

Die BBVA will die Banco Sabadell für rund 11,5 Milliarden Euro übernehmen, stößt jedoch seit der Ankündigung im Mai auf den Widerstand der dortigen Führungsspitze. Seitdem versucht BBVA-Verwaltungsratschef Carlos Torres den Investoren immer wieder den Deal schmackhaft zu machen. Banco-Sabadell-Chef Cesar Gonzale-Bueno betont dagegen immer wieder, dass die Bank eigenständig besser da steht.

Sabadells Finanzchef Leopoldo Alvear ist jedoch schon auf dem Absprung. Er wechselt im Januar in derselben Funktion zur französischen Großbank Societe Generale.

Banco Sabadell legte am Donnerstag ebenfalls Zahlen für das dritte Quartal vor. Mit einem Überschuss von rund einer halben Milliarde Euro übertraf das Institut ebenfalls die Erwartungen von Branchenexperten. Der Kurs der Sabadell-Aktie gab dennoch leicht nach. Die Bank wird am Finanzmarkt derzeit mit knapp zehn Milliarden Euro bewertet./zb/stw/stk