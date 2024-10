Trading-Chance Siltronic: Massiv überverkauft an langfristigem Supportbereich

Werbung

Dass der Halbleiterindustrie-Zulieferer Siltronic in schwerem Fahrwasser unterwegs ist, steht außer Frage. Die Nachfrageschwäche bei Chips drückt auf die Nachfrage nach den vom Unternehmen produzierten Wafern. Die vergangene Woche vorgelegten Bilanzzahlen fielen zwar besser aus als gedacht, doch das Bären-Lager drückt die Aktie unverdrossen immer weiter. So etwas geht aber nicht ewig gut: Eine Trading-Chance Long.

Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres waren keine guten, das war aber längst bekannt und in den Kurs der Aktie eingepreist. Als dann vergangenen Donnerstag die Zahlen vorgelegt wurden, ließ sich indes konstatieren: Da hatte man eigentlich mit Schlimmerem gerechnet. Dementsprechend stieg die Aktie in einer ersten Reaktion ... aber die Leerverkäufer, sprich die Bären, waren sofort zur Stelle. Trotz einer Bilanz über den Erwartungen erreichte die Siltronic-Aktie heute den tiefsten Stand seit Oktober 2022.

Mittlerweile in einer Übertreibungsphase

Dass Zulieferer von hoch konjunktursensiblen Branchen massiv auf Veränderungen des Umfelds reagieren, weiß man, nicht umsonst nennt man solche Aktien auch „Fahrstuhl-Aktien“: Es geht schnell und weit rauf ... und ebenso schnell und weit nach unten. Aber dafür, dass die Nachfrageschwäche im Halbleiter-Sektor schon lange andauert, hält sich Siltronic beeindruckend wacker. In den ersten neun Monaten wurde eine operative Gewinnmarge von 25,7 Prozent nach 29,6 Prozent im Vorjahreszeitraum erzielt. 2021 waren das zwar noch 33,9 Prozent. Aber noch weit niedrigere Werte hätten nicht überrascht. Und auch beim Umsatz hätte man allemal Schlimmeres erwarten können. Der kam in den ersten drei Quartalen zwar um 9,1 Prozent zurück, legte aber, alleine auf das dritte Quartal bezogen, um 1,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu.

Der zuletzt unablässige Druck auf den Kurs der Aktie ignoriert auch die Analysten, die die relative Stabilität von Siltronic ebenso honorieren wir die Perspektive. Denn natürlich wird die Chipindustrie auf Sicht wieder Fahrt aufnehmen und Siltronic in deren Kielwasser wieder mehr Nachfrage und höhere Margen sehen. Das durchschnittliche Kursziel der elf Experten, die die Aktie beobachten, liegt momentan bei 83 Euro ... und selbst das niedrigste der aktuellen Ziele läge mit 59 Euro ein gutes Stück über dem derzeitigen Kursniveau.

Massive Supportzone erreicht

Was die Bären bislang nicht irritierte, muss sie auch jetzt nicht stoppen. Aber es geht nicht nur um die fundamentale Gemengelage. Auch Chart- und Markttechnik stellen sich aktuell so dar, dass so mancher Leerverkäufer jetzt langsam darüber nachdenken dürfte, seinen Gewinn mitzunehmen und die zuvor leer verkauften Aktien zurückzukaufen. Denn in diesem Chart auf Wochenbasis sehen wir:

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie hat eine massiv wirkende Unterstützungszone erreicht, die sich aus den Tiefs der Jahre 2019, 2020 und 2022 zusammensetzt und zwischen 46,56 und 51,65 Euro liegt. Zugleich ist Siltronic sogar auf Wochenbasis markttechnisch überverkauft, wobei das, Sie sehen es anhand des im Chart mit abgebildeten RSI-Indikators, nicht gerade oft vorkommt. Dass die Aktie diese Supportzone trotzdem noch auslotet, ist möglich, das sollte man einkalkulieren, indem man den Stop Loss nicht zu eng setzt. Aber sicher ist ein weiterer Abstieg nicht ... und angesichts der mittelfristig aus aktueller Sicht weit besseren Perspektiven für Umsatz und Gewinn wäre diese Situation für risikofreudige Akteure eine hoch interessante Trading-Chance Long.

Mit einem Long-Trade auf eine Gegenreaktion setzen

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 34,396 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,85. Den Stop Loss würden wir bei 44 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche einem Kurs von ca. 0,95 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Siltronic-Aktie lautet TD81GV.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 58,40 Euro, 68,15 Euro, 75,22 Euro

Unterstützungen: 51,65 Euro, 49,13 Euro, 46,56 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Siltronic-Aktie

Basiswert Siltronic WKN TD81GV ISIN DE000TD81GV2 Basispreis 34,396 Euro K.O.-Schwelle 34,396 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,85 Stop Loss Zertifikat 0,95 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.