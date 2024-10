Vier Jahre jusit – Marktleader für refurbished Smartphones in der Schweiz wächst weiter

mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 31. Oktober 2024

jusit, die Marke für refurbished Smartphones, wird vier Jahre alt und wächst weiter. In den ersten acht Monaten des Jahres 2024 waren rund 8 Prozent der insgesamt verkauften Smartphones von mobilezone jusit Geräte.

Vor vier Jahren gründete mobilezone die Marke jusit für gebrauchte, geprüfte und wiederaufbereitete Smartphones und bietet damit ihren Kunden eine nachhaltige Alternative zu einem Neugerät.

Roger Wassmer, CEO von mobilezone Schweiz, freut sich über den Erfolg von jusit: «Mit jusit haben wir eine einzigartige nachhaltige Marke auf dem Schweizer Markt geschaffen: von der Rücknahme von unseren Schweizer Kunden über das Refubishing vor Ort in Rotkreuz bis zum Wiederverkauf online und in den mobilezone Shops decken wir die gesamte Wertschöpfungskette inhouse und damit in der Schweiz ab.»

Das erfolgreiche Modell spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Von Januar bis August 2024 waren 7,7 Prozent der insgesamt verkauften Smartphones von mobilezone Schweiz gebraucht. Dies ist beinahe eine Verdoppelung im Vergleich zur Vorjahresperiode. mobilezone trägt der steigenden Nachfrage nach refurbished Smartphones Rechnung und stattet bis Ende Jahr 2024 rund hundert Shops in der Schweiz mit dem jusit Sortiment aus. So haben die Kunden noch mehr Möglichkeiten, die Geräte direkt vor Ort zu begutachten und zu kaufen. Zudem gestaltet mobilezone das Angebot rund um jusit Smartphones noch attraktiver: Die Geräte können auch im Bundle mit einem Abo von Swisscom, Wingo, TalkTalk und neu auch mit Salt bezogen werden. Zu den beliebtesten und damit am meisten verkauften Refurbished-Geräten von jusit im aktuellen Jahr gehören das iPhone 13 und das iPhone 12 von Apple und das Samsung S23 Ultra.

Die jusit Smartphones stammen hauptsächlich aus dem Eintauschprogramm von mobilezone: Kunden können ihre gebrauchten Smartphones in jedem mobilezone Shop retournieren oder online schätzen lassen und per Post an mobilezone schicken. Zertifizierte Techniker nehmen eine Datenlöschung vor, prüfen die Geräte und bereiten sie an ihrem Reparaturstandort in Rotkreuz im Kanton Zug ausschliesslich mit Originalersatzteilen wieder auf.

jusit als zentraler Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von mobilezone

Seit dem Jahr 2020 verfügt die mobilezone Gruppe über eine Nachhaltigkeitsstrategie – jusit ist ein wichtiger Teil dieser Strategie. Mit der Wiederaufbereitung der Geräte wird deren Lebenszyklus verlängert und Rohstoffe sowie Emissionen, die sonst für die Produktion eines Neugeräts extrahiert beziehungsweise ausgestossen würden, eingespart. Dies zahlt direkt auf die CO2-Ziele von mobilezone ein. Bereits seit 10 Jahren nimmt mobilezone nicht mehr gebrauchte aber noch funktionstüchtige Smartphones zurück.

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 49.5 Mio. im Berichtsjahr 2023 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

