Gewerkschaft: Boeing erhöht erneut Angebot im Tarifstreit

(Reuters) - Im Tarifstreit mit streikenden Mitarbeitern erhöht Boeing laut Gewerkschaftsangaben sein Gehaltsangebot erneut.

Der US-Flugzeughersteller will demnach die allgemeinen Löhne um 38 Prozent über vier Jahre anheben, wie ein Sprecher der Internationalen Gewerkschaft der Flugzeugmechaniker und Arbeiter (IAMAW) am Donnerstag zu Reuters sagte. Das jüngste Angebot von Boeing beinhalte einen Ratifizierungsbonus von 12.000 Dollar und die Wiedereinführung eines jährlichen Bonusprogramms. Die Offerte werde in Kürze an mehr als 30.000 Mitarbeiter verschickt. Am Montag solle darüber abgestimmt werden, ob das Angebot angenommen oder abgelehnt werde.

Die streikenden Mitarbeiter in den USA hatten vor kurzem ein zweites Tarifangebot des Airbus-Konkurrenten zurückgewiesen und stürzten den Flugzeugbauer damit finanziell noch tiefer in die Bredouille. In einer Urabstimmung lehnten 64 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder das Angebot ab, die Löhne über vier Jahre um 35 Prozent zu erhöhen. Die Gewerkschaft fordert 40 Prozent mehr Geld und die Wiedereinführung der Betriebsrenten, die vor zehn Jahren gestrichen worden waren. Die Belegschaft an der Westküste der USA legt seit Beginn des Streiks die Produktion des Verkaufsschlagers Boeing 737 MAX sowie der Langstrecken-Baureihen 767 und 777 lahm. Das hat Boeing schon jetzt mehr als eine Milliarde Dollar gekostet.

