Rheinmetall-Vorständin geht - Differenzen über Strategie

Reuters · Uhr
Rüstungsindustrie
Düsseldorf (Reuters) - Beim Rüstungskonzern Rheinmetall gibt Vorständin und Arbeitsdirektorin Ursula Biernert-Kloß vorzeitig ihr Amt ab.

Biernert-Kloẞ, seit Oktober 2024 Mitglied des Vorstands, habe sich mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, ihr Amt zum Monatsende niederzulegen, teilte Rheinmetall am Donnerstag mit. "Grund dafür sind unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich strategischer Fragestellungen", erklärte der Konzern, ohne Details zu nennen. Zum 1. September rücke Vera Saal in den Vorstand auf und werde dort für Personal zuständig sein. Sie wird zudem Arbeitsdirektorin. Die 47-Jährige arbeitet seit 15 Jahren für Rheinmetall. Biernert-Kloẞ war ursprünglich bis 30. September 2027 bestellt.

