Kolumne von Stefan Riße

Tauchen wir unter dem Zinsbuckel durch? Die Zinssteigerungen seit 2022 haben viele Kreditnehmer noch nicht erreicht, da alte Kreditverträge bestehen. Erfahren Sie, wie das "Untertauchen" unter der Zinsspitze Wirtschaft und Märkte in den USA stabilisieren könnte.

Dass die US-Wirtschaft bisher nicht in eine Rezession abgerutscht ist, ist historisch betrachtet ein Novum. Der enorme Zinsanstieg in den USA seit 2022 war einer der schnellsten in der Geschichte. Von null wurde der Leitzins auf 5,5 Prozent angehoben.