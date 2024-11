EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Hohe Profitabilität und organisches Wachstum in 9M 2024; Umsatz steigt um +22,9% auf €175m und das ber. EBITDA um +25,0% auf €68m (38,8% Marge) – Prognose 2024 bestätigt

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis

Frankfurt am Main, 4. November 2024

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres gemäß vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 175,3 Mio. erzielt, was einem organischen Wachstum von +22,9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (9M 2023: € 142,7 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg um +25,0% auf € 68,0 Mio. und entspricht damit einer bereinigten EBITDA-Marge von 38,8% (9M 2023: € 54,4 Mio.; 38,1% Marge). Das bereinigte EBIT stieg um +25,5% auf € 64,2 Mio. und entspricht somit einer bereinigten EBIT-Marge von 36,6% (9M 2023: € 51,2 Mio.; 35,9% Marge).

Aufgrund der Akquisitionen von vier externen Handelsagenturen im Segment HR Benefit & Mobility Platform im Geschäftsjahr 2023 berichtet der Konzern die bereinigten Ertragskennzahlen für den Vorjahreszeitraum 9M 2023 zur besseren Vergleichbarkeit zusätzlich auf pro-forma Basis. Da die Akquisitionen keinen Beitrag zum Umsatz leisten, sondern hauptsächlich kostensenkend wirken, fallen die pro-forma Ergebnisse bei unveränderten Umsatzerlösen höher aus. Verglichen mit den pro-forma Kennzahlen in 9M 2023 stieg das bereinigte EBITDA in 9M 2024 um +15,7% (9M 2023: € 58,8 Mio.; 41,2% Marge) und das bereinigte EBIT um +15,7% (9M 2023: € 55,5 Mio.; 38,9% Marge).

Vor Bereinigungen belief sich das vorläufige EBITDA auf € 63,5 Mio. (9M 2023: € 53,5 Mio.) und das EBIT auf € 45,6 Mio. (9M 2023: € 38,7 Mio.). Das EBIT ist insbesondere von rein konsolidierungstechnischen PPA-Abschreibungen beeinflusst.

Mit diesen vorläufigen Ergebnissen bewegt sich 9M 2024 innerhalb der Erwartungen.

Im Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing und Probonio) stiegen die Umsatzerlöse in 9M 2024 um +33,5% auf € 151,1 Mio. (9M 2023: € 113,2 Mio.). Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um +27,3% auf € 70,6 Mio., bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 46,7% (9M 2023 pro-forma: € 55,5 Mio.; 49,0%). Dies resultierte maßgeblich aus der erfolgreich fortlaufenden Umstellung von Bestandskunden (rund 90% der Mitarbeiterbasis) auf einen variablen Leasingfaktor, welche sich positiv auf den Ertrag je neu vermitteltem Bike auswirkte. Die verbleibenden Bestandskunden mit ca. 10% der Mitarbeiterbasis haben dem neuen Vertragssystem noch nicht zugestimmt, weshalb kontinuierlich an der weiteren Umstellung gearbeitet wird. Dies wirkte sich negativ auf die Anzahl neu vermittelter Bikes aus. Darüber hinaus führten konjunkturbedingte Bonitätsherabstufungen einzelner Unternehmenskunden dazu, dass Bikeleasing eine hohe Zahl an Anfragen von Bestandskunden für Neuverträge ablehnte, um eine weiterhin hohe Qualität des Leasingportfolios zu gewährleisten. Dies, in Kombination mit einer generellen konjunkturellen Abkühlung in Deutschland sowie anhaltender Konsumzurückhaltung, führte im dritten Quartal zu einer Abschwächung der Neubestellungen. Unabhängig davon verläuft das Neukunden-Onboarding bei Bikeleasing weiterhin sehr positiv. Zum 30. September 2024 betrug die Anzahl der an die digitale Plattform der Bikeleasing angeschlossenen Unternehmen ca. 70.000 mit rund 3,7 Mio. beschäftigen Mitarbeitern.

Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen, trotz eines deutlichen Umsatzanstiegs im dritten Quartal (€ 10,0 Mio.), die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum mit € 24,2 Mio. um -17,8% unter dem Vergleichszeitraum (9M 2023: € 29,5 Mio.). Geschäftstypische Schwankungen im Projektgeschäft sowie der späte Eingang einiger Bestellspezifikationen hatten zu Umsatzverschiebungen geführt. Zum 30. September 2024 lag der Auftragsbestand weiterhin auf einem hohen Niveau von € 8,3 Mio. (31. Dezember 2023: € 4,6 Mio.), weshalb von einem starken Jahresendgeschäft ausgegangen wird. Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € 3,2 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 13,2% (9M 2023: € 7,8 Mio.; 26,4%). Ursächlich dafür war vor allem das niedrigere Umsatzniveau in 9M 2024, mit dem aufgrund der Fixkosten im Bereich Personal- und sonstiger betrieblicher Aufwendungen kein entsprechender Kostenrückgang einherging. Das Management geht davon aus, dass sich dieser Effekt auf Jahressicht weiter relativieren und die bereinigte EBITDA-Marge auf einem deutlich höheren Niveau liegen wird.

Die Prognose von Brockhaus Technologies für das Geschäftsjahr 2024 bleibt unverändert bei Umsatzerlösen zwischen € 220 Mio. und € 240 Mio. sowie einem bereinigten EBITDA zwischen € 80 Mio. und € 90 Mio.

Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 94ff. unseres Geschäftsberichts 2023 sowie auf Seite 15ff. unseres Halbjahresfinanzberichts H1 2024 verwiesen.

Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die Quartalsmitteilung 9M 2024 wird am Donnerstag, den 14. November 2024, veröffentlicht. Der Earnings Call 9M 2024 ist ebenfalls für Donnerstag, den 14. November 2024, um 16:00 Uhr CET angesetzt.

Kontakt:

Brockhaus Technologies – Florian Peter

Phone: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com

