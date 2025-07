EQS-Adhoc: FRIEDRICH VORWERK wächst im ersten Halbjahr um 56 % auf 303 Mio. € Umsatz bei 18,0 % EBITDA-Marge und erhöht Prognose 2025 auf 610-650 Mio. € Umsatz bei 17,5-18,5 % EBITDA-Marge

EQS-Ad-hoc: Friedrich Vorwerk Group SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

FRIEDRICH VORWERK wächst im ersten Halbjahr um 56 % auf 303 Mio. € Umsatz bei 18,0 % EBITDA-Marge und erhöht Prognose 2025 auf 610-650 Mio. € Umsatz bei 17,5-18,5 % EBITDA-Marge



Tostedt, 23. Juli 2025 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein EBITDA von 54,5 Mio. € und übertrifft damit den Vorjahreswert von 24,4 Mio. € um mehr als das Doppelte. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 56% auf 303 Mio. €. Die EBITDA-Marge legte somit um mehr als 5 Prozentpunkte auf 18,0 % zu. Der Nettofinanzmittelbestand liegt trotz des starken Wachstums zum 30.06.2025 bei 83,5 Mio. €, was einem Anstieg um 95,8 Mio. € seit dem 30.06.2024 (-12,3 Mio. €) entspricht.

Hintergrund dieser hervorragenden Geschäftsentwicklung ist zum einen der anhaltende Recruiting-Erfolg, welcher sich in einem Mitarbeiterwachstum von 8 % (Vorjahreszeitraum: 7 %) in den ersten sechs Monaten widerspiegelt, und zum anderen der nach wie vor qualitativ hochwertige Auftragsbestand von 1.105 Mio. € zum 30.06.2025. Im ersten Halbjahr betrug der Auftragseingang 220 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 408 Mio. €), welcher den Eigenleistungsanteil des Konzerns an den in Arbeitsgemeinschaften (ARGE) ausgeführten Großprojekten sowie die Auftragsvolumina aus eigenen Projekten darstellt. Das Gesamtprojektvolumen, einschließlich der anteiligen ARGE-Auftragsvolumina, der in den ersten sechs Monaten gewonnenen Projekte konnte um 42 % auf 613 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 431 Mio. €) gesteigert werden.

Auf Basis der genannten Sachverhalte sowie eines unverändert positiven Ausblicks hebt der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erwartet nunmehr einen Umsatz von 610-650 Mio. € nach zuvor prognostizierten Umsatzerlösen am oberen Ende der Spanne von 540-570 Mio. €. Darüber hinaus erhöht der Vorstand die prognostizierte EBITDA-Marge auf 17,5-18,5 %, welche zuvor in der Spanne von 16-17 % erwartet worden war.

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist ab dem 14. August 2025 unter www.friedrich-vorwerk-group.de verfügbar.

