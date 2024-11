Zalando-Aktie schwankt stark - Unsicherheit über Schlussquartal

Die Zalando-Aktie hat am Dienstag nach der Vorlage der detaillierten Quartalszahlen ihre deutlichen Anfangsverluste schnell wettgemacht. Zwischenzeitlich lag das Papier im frühen Handel sogar leicht im Plus. Knapp zwei Stunden nach Eröffnung des Xetra-Handels lag die zuletzt gut gelaufene Aktie allerdings wieder etwas mehr als ein Prozent im Minus und kostete 27,73 Euro.

Im frühen Handel war das Papier noch mehr als vier Prozent auf 26,89 Euro und damit den tiefsten Stand seit fast sieben Wochen gefallen. Nach Einschätzung von Händlern sorgte die Unsicherheit am Markt über den Fortgang des wichtigen Schlussquartals mit dem Weihnachtsgeschäft für die merklichen Schwankungen. Zudem belasteten schwache Quartalszahlen des britischen Konkurrenten Asos die Stimmung.

Die am Morgen veröffentlichte Quartalsbilanz des Unternehmens stieß überwiegend auf positive Reaktionen von Analysten. So hoben Experten die Profitabilität im dritten Quartal hervor, die höher sei als erwartet. Wichtige Kennzahlen zu den Kunden belegten zudem eine Verbesserung, schrieb Analyst Yashraj Rajani von der Bank UBS. Gleichzeitig sei jedoch die Prognose für das operative Ergebnis im Schlussquartal von Zurückhaltung geprägt.

Finanzchefin Sandra Dembeck von Zalando sprach indes auf einer Telefonkonferenz von einer "sehr positiven Entwicklung" zum Start in das wichtige Jahresschlussquartal. Daraufhin holten die Aktien die anfänglichen Verluste auf Xetra weitgehend wieder auf.

Zwar sei das Zahlenwerk von Zalando solide, schrieb Georgina Johanan von JPMorgan in einer Schnelleinschätzung. Es mangele jedoch an positiven Nachrichten, um dem Aktienkurs nochmals einen Impuls nach oben zu geben. "Wir denken, dass es der Kurs schwer haben wird, weiter zuzulegen", lautete das Fazit der Expertin.

Der Kurs der Zalando-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf rund 30 Prozent zugelegt und gehört damit seit Ende 2023 zu den stärksten Dax-Titeln. In den vergangenen beiden Jahren war das Papier mit Verlusten von 37 Prozent beziehungsweise 58 Prozent der jeweils größte Verlierer im Index. 2021 war Zalando mit einem Minus von etwas mehr als einem Fünftel ebenfalls einer der schwächsten Titel im deutschen Leitindex.

Zalando ist seit etwas mehr als zehn Jahren an der Börse notiert. Mit dem aktuellen Niveau von rund 28 Dollar liegt der Kurs rund 30 Prozent über dem Ausgabepreis von 21,50 Euro. Vom Höchstkurs von fast 106 Euro infolge des Corona-Booms für Online-Händler ist das Papier allerdings meilenweit entfernt. Das Unternehmen ist rund 7,4 Milliarden Euro wert und liegt damit am Ende des deutschen Leitindex, in den Zalando im September 2021 aufgenommen wurde.