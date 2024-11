New York Ausblick: Kleines Plus am Tag der Präsidentschaftswahlen

Am Tag der mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl dürften die US-Börsen etwas höher starten. Es werde ein langer und spannender Wahltag, wobei eine anschließende Hängepartie nicht auszuschließen sei, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Entsprechend groß ist die Unsicherheit."

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn am Dienstag taxierte der Broker IG den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow) mit plus 0,1 Prozent auf 41.850 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird von IG mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent auf 20.035 Zähler indiziert.

Im Kampf um die politische Macht in der weltgrößten Volkswirtschaft gehen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und der Republikaner Donald Trump mit grundverschiedenen Visionen für ihr Land in diesen Wahltag. Nach monatelangem Werben um die Gunst der Wählerinnen und Wähler - mit scharfen gegenseitigen Angriffen und teils düsterer Rhetorik - liegen beide in den letzten Umfragen gleichauf - der Ausgang ist unklar und die Sorge vor Ausschreitungen hoch.

Unter den Einzelwerten dürfte Boeing im Blick stehen. Nach über 50 Streiktagen haben die Arbeiter das jüngste Angebot des Flugzeugbauers inzwischen angenommen. Damit seien nun zwei kurzfristige Überhänge beseitigt, nämlich dieser Streik und zudem die Aktienemission, schrieb UBS-Analyst Gavin Parsons. Er rechnet jetzt damit, dass sich der Fokus in Richtung Produktionsanstieg des Max-Modells und das normalisierte Potenzial für den freien Cashflow verlagern werde. Vorbörslich ging es für das im Dow notierte Papier um 2 Prozent nach oben.

Um 14 Prozent nach oben ging es vorbörslich zudem für den Anteilsschein des Software-Anbieters Palantir . Der Big-Data-Spezialist meldete rekordhohe Gewinne im dritten Quartal und sprach von einer ungebrochen hohen Nachfrage nach KI-Software.

Dagegen ging es vor dem Börsenstart sowohl für Lattice Semiconductor als auch für Celanese mit einem Minus von jeweils fast 17 Prozent kräftig abwärts. Der Hersteller elektronischer Halbleiterbauelemente enttäuschte mit seiner Umsatzprognose für das laufende vierte Quartal, während der Spezialchemiekonzern mit seinen Aussagen zum Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen verfehlte.