ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Schneider Electric auf 'Hold' - Ziel auf 255 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Schneider Electric von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 261 auf 255 Euro gesenkt. Analyst Philip Buller reagierte damit am Montagabend nach eingehenderer Betrachtung auf den negativ überraschenden Führungswechsel. Herweck habe sich an seinen Auftrag einer evolutionären statt revolutionären Unternehmensentwicklung gehalten und sei auf einem guten Weg zu den vor gut einem Jahr ausgegebenen Jahreszielen gewesen. Der überdurchschnittliche Anstieg der Aktie lasse vermuten, dass der Markt seine Einschätzung teile./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2024 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

