EQS-News: Zalando verzeichnet im dritten Quartal starkes Wachstum im B2C- und B2B-Geschäft und investiert in Kund*innenbindung, Lifestyle-Angebot, Fashion Discovery und Logistiknetzwerk

Zalando verzeichnet im dritten Quartal starkes Wachstum im B2C- und B2B-Geschäft und investiert in Kund*innenbindung, Lifestyle-Angebot, Fashion Discovery und Logistiknetzwerk



05.11.2024

Bruttowarenvolumen (GMV) steigt im dritten Quartal um 7,8 % auf 3,5 Milliarden Euro, Umsatz wächst um 5,0 % auf 2,4 Milliarden Euro

Bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) steigt im dritten Quartal von 23 Millionen Euro auf 93 Millionen Euro und entspricht einer Marge von 3,9 %

Business-to-Consumer (B2C) steigert den Umsatz um 4,3 % und die bereinigte EBIT-Marge um 3,5 Prozentpunkte auf 4,0 %

Business-to-Business (B2B) erzielt Umsatzwachstum von 11,1 % und eine bereinigte EBIT-Marge von 2,8 %

Anzahl der aktiven Kund*innen steigt im dritten Quartal um eine halbe Million auf 50,3 Millionen

Zalando bestätigt die am 10. Oktober angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Berlin, 5. November 2024 // Zalando ist im dritten Quartal in seinen beiden Wachstumsfeldern Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B) stark gewachsen. Wachstumstreiber waren die steigende Konsumnachfrage und der branchenweit starke Start in die Herbst-/Wintersaison. Um weitere Wachstumspotentiale zu nutzen, investiert Zalando in Schlüsselbereiche seiner Ökosystem-Strategie, wie die Stärkung der Kund*innenbindung, die Ausweitung seines Lifestyle-Angebotes, die Integration unterhaltsamer Inhalte in das Einkaufserlebnis und in den Ausbau des europäischen Logistiknetzwerks.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) der Zalando Gruppe stieg im dritten Quartal um 7,8 % auf 3,5 Milliarden Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 5,0 % auf 2,4 Milliarden Euro und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) stieg von 23 Millionen Euro auf 93 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge stieg um 2,9 Prozentpunkte auf 3,9 %. Die Anzahl der aktiven Kund*innen stieg von Quartal zu Quartal um eine halbe Million auf 50,3 Millionen Kund*innen im dritten Quartal.

„Unsere Kund*innen lieben die neuen Qualitätsmarken, mit denen wir unser Sortiment erweitert haben. Sie verbringen Zeit mit unseren neuen digitalen Angeboten und inspirierenden Inhalten und schätzen unser erweitertes Lifestyle-Angebot in den Bereichen Sport, Beauty und Kids & Family”, sagte Dr. Sandra Dembeck, Chief Financial Officer. „Damit wir auch in Zukunft die vielen Wachstumschancen im Fashion- und Lifestyle-Bereich nutzen können, investieren wir in mehrere Schlüsselbereiche: Wir entwickeln unser Treueprogramm „Plus” weiter, integrieren inspirierende Inhalte noch stärker in das Einkaufserlebnis, bauen unseren neuen Technologiestandort in China auf und verbessern unser Kund*innenerlebnis durch eine noch stärkere Lokalisierung in unserem europäischen Logistiknetzwerk.”

B2C: Neue Marken, Treuepunkte und Lifestyle Wachstum

Der erste Fokus von Zalandos B2C-Wachstumsstrategie liegt auf der Differenzierung durch Qualität, um Kund*innen das bestmögliche Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle zu bieten. Im dritten Quartal hat das Unternehmen sein kuratiertes Sortiment um neue Marken wie Remain, A-COLD-WALL* und Marine Serre erweitert. Um die Kund*innenbindung zu stärken, ersetzt Zalando die bisherige kostenpflichtige Mitgliedschaft im Plus-Programm künftig durch ein kostenloses punktebasiertes Angebot, das Kund*innen für ihre Treue belohnt.

Zalando hat sein Logistiknetzwerk um einen neuen Standort in der Nähe von Paris erweitert. Dadurch profitieren Kund*innen in Frankreich und den Nachbarländern seit Anfang Oktober von einem lokalisierten und besseren Service.

Der zweite Fokus der B2C-Wachstumsstrategie von Zalando liegt auf dem Ausbau des Lifestyle-Angebots. Im dritten Quartal verzeichnete Zalando ein starkes Wachstum in den Bereichen Sport, Beauty und Kids & Family. Das Unternehmen verbessert sein Angebot in diesen Lifestyle-Bereichen durch kontinuierliche Erweiterungen des Sortiments, personalisierte Inspirationselemente und höchsten Komfort. Zalandos Partner konnten ihre Umsätze auf der Zalando Plattform weiter steigern: Das Partnergeschäft verzeichnete im dritten Quartal ein zweistelliges Wachstum.

Der dritte Fokus der B2C-Wachstumsstrategie liegt auf der Integration von personalisierten, inspirierenden und unterhaltsamen Inhalten in das Einkaufserlebnis. Hierbei hat das Unternehmen „Storys auf Zalando” weiter ausgebaut. Der Content-Hub informiert Kund*innen über neue modische und kulturelle Trends und beinhaltet nun auch exklusive Inhalte und kuratierte Sortimente von Modeinfluencern wie Caro Daur, Linda Tol und Jordan Anderson.

Um das Kund*innenerlebnis zu verbessern, investiert Zalando kontinuierlich in Technologien wie den Zalando Assistant, der nun in allen 25 Märkten verfügbar ist. Der Zalando Assistant, der durch Zalandos eigene Modelle sowie die umfangreichen Sprachmodelle von OpenAI unterstützt wird, bietet eingeloggten Kund*innen personalisierte Modeberatung in der jeweiligen Landessprache. Dadurch können Kund*innen Zalandos Sortiment noch intuitiver navigieren und Fragen stellen, wie zum Beispiel: „Was soll ich zum 60. Geburtstag meines Vaters in Barcelona im November anziehen?“ Der Zalando Assistant versteht den Kontext, wie Ort, Wetter und Anlass und kann dadurch passende Empfehlungen geben.

Der Umsatz im B2C-Wachstumsfeld stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 % auf 2,2 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg auf 86,7 Millionen Euro, was einer bereinigten EBIT-Marge von 4,0 % im Vergleich zu 0,5 % im Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser Anstieg ist auf verbesserte Bruttomargen und niedrigere Logistikkosten zurückzuführen.

B2B: Stärkung der Partner-Angebote

Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um Marken und Einzelhändler bei ihrem Online-Geschäft zu unterstützen – unabhängig davon, ob diese Transaktionen auf der Zalando-Plattform oder außerhalb stattfinden.

ZEOS hat im dritten Quartal ASOS als neuen Vertriebskanal hinzugefügt und so das Angebot erweitert. Damit kann ZEOS nun Bestellungen von Marken und Einzelhändlern abwickeln, die über neun große E-Commerce-Plattformen sowie markeneigene Online-Shops getätigt werden.

Der Umsatz im B2B-Wachstumsfeld stieg im dritten Quartal um 11,1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 239,7 Millionen Euro und damit stärker als der Umsatz auf Konzernebene. Das bereinigte EBIT sank von 12,6 Millionen Euro im Vorjahr auf 6,7 Millionen Euro, was einer bereinigten EBIT-Marge von 2,8 % im Vergleich zu 5,8 % im Vorjahreszeitraum entspricht. Der Rückgang ist hauptsächlich auf vorgezogene Investitionen zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums zurückzuführen.

Ausblick

Zalando bestätigte heute die am 10. Oktober 2024 angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Das Unternehmen erwartet ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) zwischen 3 % und 5 %, einen Umsatzanstieg zwischen 2 % und 5 % sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 440 Millionen Euro und 480 Millionen Euro.

Der Finanzbericht für das dritte Quartal 2024 sowie die Ergebnispräsentation für Analyst*innen und Investor*innen sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024 am 6. März 2025 veröffentlichen.

Wesentliche Kennzahlen* IN MILLIONEN EURO Q3/24 Q3/23 GMV Konzern 3.458,5 3.209,3 % Wachstum 7,8 % -2,2 % Umsatz Konzern 2.388,5 2.274,9 % Wachstum 5,0 % -3,2 % B2C Umsatz 2.151,5 2.063,0 B2B Umsatz 239,7 215,8 Überleitung Umsatz -2,8 -3,9 Bereinigtes EBIT Konzern 92,7 23,2 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 3,9 % 1,0 % B2C Bereinigtes EBIT 86,7 10,6 B2B Bereinigtes EBIT 6,7 12,6 Überleitung Bereinigtes EBIT -0,7 0,0 Nettoumlaufvermögen -246,4 -11,6 Investitionsaufwand (Capex) -40,1 -70,4 Nettogewinn 44,3 -8,2

Q3/24 Q3/23 Wichtige Leistungsindikatoren Aktive Kund*innen (in Mio.) (letzte 12 Monate) 50,3 50,1 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 57,9 54,5 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (letzte 12 Monate) 4,9 5,0 Durchschn. Warenkorbgröße (Euro) (letzte 12 Monate) 61,1 58,8

*Definitionen finden sich im Geschäftsbericht 2023.

Über Zalando

2008 in Berlin gegründet, baut Zalando mit seinen beiden Wachstumsfeldern B2C und B2B das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt auf. Im B2C-Bereich bietet das Unternehmen mehr als 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und qualitätsorientiertes Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte zahlreicher Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich nutzt Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um Marken und Einzelhändler bei ihren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa zu unterstützen – sowohl auf als auch außerhalb der Zalando Plattform. Mit dem Ökosystem strebt Zalando an, einen positiven Wandel in der Mode- und Lifestylebranche zu bewirken.

