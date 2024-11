GNW-Adhoc: Öhlins präsentiert erste Vorderradgabel und neue STX Pro Stoßdämpfer für Harley-Davidson

^* Öhlins stellt auf der Motorradmesse EICMA 2024 in Mailand, Italien, seine

erste Vorderradgabel für Harley-Davidson sowie die neuen STX Pro Blackline Hinterradstoßdämpfer vor * Sie vereinen modernen Komfort mit Bagger-Racing-Technologie und bieten höchsten Fahrgenuss in ansprechendem Design UPPLANDS VÄSBY, Schweden, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Öhlins Racing, weltweit führend in fortschrittlicher Fahrwerkstechnologie, stellt seine erste Vorderradgabel für Harley-Davidson-Motorräder vor - die American V-Twin 48 Blackline Vorderradgabel. Im Rahmen dieser bedeutenden Einführung wird auch der neue Öhlins STX Pro Blackline Stoßdämpfer präsentiert. Beide Produkte sind mit den neuesten Technologien von Öhlins aus dem Bagger-Racing ausgestattet und sollen den Komfort sowie das gesamte Fahrerlebnis für Harley-Davidson-Fans optimieren. Die neuesten Innovationen von Öhlins werden vom 5. bis 10. November auf der Motorradmesse EICMA ausgestellt und bieten leidenschaftlichen Fahrern und Brancheninsidern einen exklusiven Einblick in diese hochmodernen Fahrwerklösungen. Die EICMA, ein fünftägiges Fest der Motorradkultur, bietet die ideale Plattform, um die neuesten Innovationen von Öhlins im American V-Twin- Segment zu präsentieren. Öhlins American V-Twin 48 Blackline Vorderradgabel (FGRT 307) Die brandneue American V-Twin 48 Blackline ist Öhlins' erste Vorderradgabel für Harley-Davidson. Sie verfügt über ein gewichts- und belastungsoptimiertes Gabelunterteil, das für ein besonders sanftes und komfortables Fahrgefühl sorgt, sowie über neue Öhlins-Logos, die das Blackline-Design perfekt abrunden. Inspiriert von der langen Renntradition der Marke ist die Gabel mit dem 30 mm NIX-Dämpfungssystem von Öhlins ausgestattet, das Druck- und Zugstufendämpfung isoliert und so für mehr Präzision und Stabilität sorgt. Die inneren Gabelrohre sind zudem mit einer Titan-Nitrid-Beschichtung versehen, um die Reibung zu minimieren und so ein besonders komfortables Fahrgefühl zu ermöglichen. Öhlins STX Pro Blackline Stoßdämpfer (HD 779) Der Öhlins STX Pro Blackline Stoßdämpfer baut auf dem Erfolg des HD 044 auf und bietet zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell. Der Stoßdämpfer besticht durch sein elegantes, ganz in Schwarz gehaltenes Design mit den für Öhlins charakteristischen goldenen Akzenten, darunter überarbeitete Billet- Einstellknöpfe und Reservoirs mit dem ikonischen ?Ö"-Logo. Der STX Pro Blackline ist in den Längen 12 Zoll und 13 Zoll erhältlich, jeweils mit ½-Zoll-ID-Buchsen für eine einfache Montage. Zudem sind die Stoßdämpfer mit Haltearmen aus eloxiertem Aluminium mit Öhlins-Logo für die Montage an der Hinterachse sowie einem Werkzeug zur Einstellung der Federvorspannung ausgestattet. Der STX Pro Blackline Stoßdämpfer, speziell für die aktuellen Harley-Davidson- Modelle entwickelt, bietet Fahrern ein Gefühl von Stabilität und Handhabung sowie verbesserte Nachgiebigkeit bei kleinen Unebenheiten für ein sanfteres und komfortableres Fahrgefühl. In Kombination mit einer passenden Vorderradgabel von Öhlins - z. B. der neuen American V-Twin 48 Blackline - oder einem Cartridge-Kit erhalten Fahrer ein rundum optimiertes Fahrwerk. Der Vice President und General Manager von Öhlins Racing kommentiert die neuesten Ergänzungen des Sortiments für Harley-Davidson wie folgt: ?Mit den neuen Stoßdämpfern und Gabeln wollen wir Fahrern von Harley-Davidson- Baggern ein Produkt bieten, das ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertrifft. Wir haben unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Fahrwerkstechnologie genutzt, um ein Produkt zu entwickeln, das die perfekte Balance zwischen Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit verkörpert." Der Öhlins STX Pro Blackline Stoßdämpfer ist ab sofort bei autorisierten Öhlins- Händlern weltweit sowie auf ohlins.com erhältlich. Die neue American V-Twin 48 Blackline Gabel von Öhlins wird voraussichtlich Mitte Dezember 2024 auf den Markt kommen. Öhlins American V-Twin 48 Blackline Vorderradgabeln (FGRT 307) Öhlins STX Pro Blackline Stoßdämpfer (HD 779) Über Öhlins(®) Öhlins Racing ist seit über 45 Jahren ein fester Bestandteil der Motorsportbranche sowie der Motorrad- und Automobilindustrie. Unser Fokus liegt seit jeher auf qualitativ hochwertigen Produkten, Service und Support, von der Formel 1 bis hin zu den lokalen, nationalen Rennveranstaltungen in über 50 Vertriebsländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.ohlins.com (http://www.ohlins.com/). Über Tenneco Tenneco gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit den Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket angeboten werden. Besuchen Sie www.tenneco.com, um mehr zu erfahren. Pressekontakt: Viveca Lundberg Marketing Communications Manager Viveca.Lundberg@driv.com (mailto:Viveca.Lundberg@driv.com) Simonetta Esposito Senior Communications Manager Sesposito@driv.com (mailto:Sesposito@driv.com) Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/639319f0-f9cf-486c-8b1b- c131e047bee6 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/639319f0-f9cf-486c-8b1b- c131e047bee6)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9559aab0- 7652-4773-b85d-05d0c3d62252 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9559aab0-7652-4773-b85d- 05d0c3d62252)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8742d9b2-53b3-4 264-8b96-717639b60593 °