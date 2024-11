Insolventer Flugtaxientwickler Lilium sucht Investor

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der insolvente Flugtaxi-Entwickler Lilium sucht einen Investor. Das Unternehmen habe den Berater KPMG mit der Suche beauftragt, teilte Lilium am Dienstag mit.

Die ersten Gespräche begännen in Kürze. Das Amtsgericht Weilheim habe dem Insolvenzantrag sowie dem Antrag auf Eigenverwaltung stattgegeben. Die Rechtsanwälte Gerrit Hölzle und Thorsten Bieg seien in die Geschäftsführung berufen worden, Ivo-Meinert Willrodt sei zum vorläufigen Sachwalter bestellt worden, hieß es weiter. Der Handel mit den Lilium-Aktien an der Nasdaq werde ab dem 6. November ausgesetzt, danach könnten die Papiere außerbörslich gehandelt werden.

Dem Start-up war das Geld ausgegangen, nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages sich nicht zu einer Bürgschaft für einen KfW-Kredit hatte durchringen können.

