IRW-News: First Mining Gold Corp. : First Mining meldet die Einreichung der endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/ Umweltverträglichkeitsprüfung für das Goldprojekt Springpole

IRW-PRESS: First Mining Gold Corp. : First Mining meldet die Einreichung der endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/ Umweltverträglichkeitsprüfung für das Goldprojekt Springpole

5. November 2024 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. (First Mining oder das Unternehmen) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich, die Einreichung der endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung (endgültige EIS/EA) für das Goldprojekt Springpole (das Projekt) in Nordwest-Ontario bekannt zu geben.

Die Einreichung der endgültigen EIS/EA stellt einen bedeutenden verfahrensrechtlichen Meilenstein in der Entwicklung des Projekts dar. Es bildet den Abschluss zweieinhalbjähriger Beratung und Engagement seit dem der Entwurf der EIS/EA im Mai 2022 vorgelegt wurde. Die endgültige EIS/EA berücksichtigt über 14 Jahre Forschung und Datenerfassung und enthält mehrere Optimierungen, die seit der Vormachbarkeitsstudie durchgeführt wurden und die Umwelt- und Betriebsleistung des Projekts verbessern. Die Arbeit bewertet mehr als 20 ökologische und sozioökonomische Faktoren, eine detaillierte Analyse des Projektdesigns sowie vorgeschlagene Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen auf die Umwelt und der wichtigsten Vorteile, die sich während des gesamten Lebenszyklus des Projekts ergeben werden. Das Projekt wird von der kanadischen Behörde für Umweltverträglichkeitsprüfungen (Impact Assessment Agency of Canada/IAAC) gemäß dem kanadischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (Canadian Environmental Assessment Act/CEAA, 2012) und vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Parks (Ministry of Environment Conservation and Parks/MECP) gemäß dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz der Provinz Ontario geprüft.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Projek Springpole, so Dan Wilton, CEO von First Mining. Das Team hat Arbeiten in mehreren wissenschaftlichen und technischen Disziplinen absolviert, um ein nachhaltiges Projekt zu realisieren, das sowohl die Umwelt schützt als auch enorme sozioökonomische und infrastrukturelle Vorteile für eine unterversorgte Region im Nordwesten Ontarios bietet. Die Analyse zeigt, dass das Projekt durch Fortschritte in der Projektplanung alle behördlichen Anforderungen erfüllen wird, einschließlich des Ausgleichs von Fischlebensräumen und das Erreichen einer Wasserqualität, die in allen Phasen des Projekts den strengen kanadischen Wasserqualitätsrichtlinien entsprechen wird. Die von allen Beteiligten während der Überprüfung des Entwurfs der EIS/EA eingegangenen Beiträge haben Optimierungen im Hinblick auf die endgültige EIS/EA ermöglicht, und das Unternehmen ist allen, die zu diesem Prozess beigetragen haben, sehr dankbar. Durch die Schaffung von über 43.000 Beschäftigungsjahren, über 2 Milliarden $ an staatlichen Einnahmen sowie Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Geschäftsmöglichkeiten für lokale und indigene Gemeinden ist Springpole aufgestellt, der neue Wirtschaftsmotor für den Nordwesten Ontarios zu werden.

First Mining engagiert sich für eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinden, um den Bedarf an lokalen Kapazitäten und Konsultationsprozessen zu decken und langfristig einen gegenseitigen Informationsaustausch und ein gegenseitiges Verständnis zu erreichen. Der nächste Schritt im EIS/EA-Prozess umfasst eine Konformitätsprüfung durch die IAAC, um zu bestätigen, dass die endgültige EIS/EA den EIS-Richtlinien entspricht, sowie eine Periode zur öffentlichen Stellungnahme für die Prozesse auf Provinz- und Bundesebene, die voraussichtlich im ersten Quartal 2025 endet. Der vollständige EIS/EA-Prozess wird voraussichtlich im 4. Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: https://www.firstmininggold.com/springpole-ea

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo wir mit einer Machbarkeitsstudie begonnen haben und Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2024 im Gange sind, sowie das Goldprojekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt auch das Goldprojekt Cameron in Ontario sowie ein Portfolio an Beteiligungen an Goldprojekten, einschließlich des Goldprojekts Pickle Crow (das in Partnerschaft mit Firefly Metals Ltd. weiterentwickelt wird) und das Goldprojekt Hope Brook (das im Rahmen einer Partnerschaft mit Big Ridge Gold Corp. weiterentwickelt wird).

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Founding President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

IM NAMEN VON FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer und Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: info@firstmininggold.com

Paul Morris | Director, Investor Relations | E-Mail: paul@firstmininggold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung gültig. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, sieht voraus, glaubt, plant, prognostiziert, beabsichtigt, schätzt, sieht vor, möglich, eventuell, Strategie, Ziele, Möglichkeiten, Chancen, gezielt, voranbringen, Nachweisen oder Variationen davon kenntlich gemacht oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden, oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese beziehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: dass das Geschäft, die Betriebstätigkeit und die Finanzlage des Unternehmens möglicherweise durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien und anderen Gesundheitskrisen bzw. durch Reaktionen von staatlichen und privaten Akteuren auf solche Ausbrüche wesentlich beeinträchtigt werden könnten; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Einstellung des Betriebs auf einigen oder allen Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens sowie im Hauptsitz führen können; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie etwa des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und des Bergbaus (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten. sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR+-Profils des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und unsere Personen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren und unsere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77353

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77353&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3208901064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.