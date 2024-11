Wie reagiert die Wall Street auf die unterschiedlichen Wahl-Szenarios?

Die Wall Street steht ganz im Zeichen der heutigen Wahlen. Wer das Rennen machen wird, bleibt weiterhin offen. Vorausgesetzt der Vorsprung ist ausreichend, sollten wir erst in den frühen New Yorker Stunden des Mittwochs ein finales Ergebnis haben. Wer den Senat dominieren wird, dürften ebenfalls recht zügig stattfinden. Was das Repräsentantenhaus betrifft, dürfte das finale Ergebnis einige Tage dauern. Was die seit dem Closing gemeldeten Ergebnisse betrifft, fallen die meisten Zahlen an der ein oder anderen Stelle enttäuschend aus. Die Aktien von Palantir Technologies können von den robusten Zahlen und Aussichten deutlich profitieren. Auch bei GlobalFoundries geht es bergauf. Cirrus Logic, Lattice Semiconductor, NXP Semiconductor, Yum Brands und Wynn Resorts enttäuschen. Das Hon Hai flaue Oktober-Umsätze meldet, könnte die Sorge vor einer flauer iPhone-Nachfrage erneut anfachen. Boeing profitiert von der Beilegung des seit sieben Wochen andauernden Streiks der Maschinisten. Die Gewerkschaft hat dem neuen Tarifvertrag zugestimmt.



00:00 Intro

00:25 US Wahlen | Wettmärkte

02:11 JPMorgan zum Wahlausgang

04:20 Szenarien: Rote, blaue oder geteilte Welle

06:20 US Wahlen | China Tech

07:35 Nvidia | Top 10 im S&P

09:55 China Wirtschaft | Japan

11:50 Palantir | Globalfoundries | DuPont | AIG

14:14 Hon Hai | Super Micro & Nvidia

16:05 Schnelldurchlauf (Cirrus Logic u.v.a.)

17:20 Ferrari | Boeing | Atomkraft-Werte

20:28 Intel | Dollar Tree

21:23 ISM Dienstleister | Auktion US Staatsanleihen

22:30 Apple | Ebay | Meta | Snap



