2 Aktien, die ich noch bis Ende 2024 kaufen will: Du auch?

Ja, es gibt sie noch: Die zwei Aktien, die ich noch bis zum Jahresende kaufen will. Das habe ich mir gut überlegt. Die eine Aktie kenne ich schon seit Jahren. Die zweite hingegen werde ich erstmalig in mein Depot aufnehmen. Hier habe ich in den letzten Wochen immer mehr recherchiert und gelesen und glaube: Es ist der richtige Zeitpunkt, um einen Fuß in die Tür zu stellen.

Bereit? Dann lass mich dir die zwei Aktien vorstellen, die ich bis Ende 2024 ein weiteres Mal und erstmalig in mein Depot aufnehme.

Celsius Holdings: Die Aktie will ich bis Jahresende erstmalig kaufen!

Meine voraussichtlich neue Position in meinem Depot wird die Aktie von Celsius Holdings (WKN: A0YH6K) sein. Falls dir der Name nichts sagen sollte: Hierbei handelt es sich um eine aufstrebende Marke im Markt der Energy-Drinks. Das ist der Markt, in dem bislang Red Bull und Monster Beverage quasi ein Oligopol besaßen und sich einen großen Anteil dieses Kuchens gesichert haben.

Allerdings möchte Celsius Holdings dieses Oligopol aufbrechen und zumindest zu einem dritten, starken Akteur aufsteigen. Ich glaube, dass der US-amerikanische Getränkekonzern dabei eine gute Chance besitzt. Seit einigen Quartalen kann Celsius nämlich auf PepsiCo als starken Partner setzen. PepsiCo wird in erster Linie das Abfüllen und den reinen Verkaufsprozess in vielen Regionen abwickeln. Womit sich Celsius, sehr vereinfacht ausgedrückt, auf seine Expansionsstrategie und das Marketing konzentrieren kann. Diese Partnerschaft ist meiner Meinung jedoch so vielversprechend, weil PepsiCo bereits ein weltweit führender Getränkekonzern ist und die reine Größe dem neuen Partner dabei verhelfen könnte, signifikant an Reichweite aufzubauen.

Mit einem Marktanteil von mittlerweile 11 % im Energydrink-Segment ist die Wettbewerbsposition schon heute vielversprechend. Für mich ist das ein Indikator dafür, dass die Partnerschaft funktioniert und eine gute Chance besteht, dass Celsius ein dritter Akteur in diesem bislang wenig umkämpften Markt wird.

Derzeit wird Celsius mit einer Marktkapitalisierung von ca. 7 Mrd. US-Dollar bewertet. Der Umsatz im letzten Quartal lag bei 402 Mio. US-Dollar. Positiv ausgedrückt sehe ich noch viel Potenzial. Natürlich besitzt Celsius viele Risiken. Die These könnte scheitern, Red Bull und Monster Beverage zu harte Wettbewerber sein. Ich glaube aber an das Potenzial. Deshalb kaufe ich die Aktien noch bis Jahresende. Zumal sie seit ihrem Rekordhoch um ca. zwei Drittel eingebrochen sind.

W. P. Carey: Ich sichere mir erneut 6 % Dividendenrendite!

Die zweite Aktie, die ich bis Ende 2024 erneut kaufen möchte, ist W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Hierbei handelt es sich um eine High-Yield-Aktie, die derzeit über 6 % Dividendenrendite besitzt. Meiner Meinung nach aber auch eine überaus starke Dividende, die zukünftig noch solider werden sollte. Zwar hat der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zum Ende des letzten Jahres die Dividende je Aktie gekürzt. Allerdings war der Hintergrund, dass sich das Management von seinen Office-Immobilien getrennt hat, um auch in Zukunft mit einem stabilen, operativen Immobilienportfolio überzeugen zu können.

Das bedeutet konkret: W. P. Carey priorisiert hohe Auslastungsquoten gegenüber dem Halten an Immobilien, an die das Management nicht mehr glaubt. Für mich ist das ein unternehmensorientierter Gedanke, den ich teile. Die daraus entstandenen Lücken sind mittlerweile auch wieder etwas kompensiert. Im bisherigen Geschäftsjahr 2024 investierte das Management rund 1,0 Mrd. US-Dollar in neue Immobilien. Aus den Bestandsimmobilien generierte der REIT 2,8 % mehr Umsatz, als im Vorjahreszeitraum. Hohe Investitionen und moderate Mieterhöhungen sollten die vorhandene Lücke in fünf bis zehn Jahren daher locker wieder schließen.

Kehren wir zurück zur Dividende: W. P. Carey zahlt derzeit 0,875 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Bei Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,18 US-Dollar liegt das Ausschüttungsverhältnis bei ca. 74,2 %. Das ist für einen REIT ein vergleichsweise moderater Wert. Diese Flexibilität nutzt das Management wiederum, um die Dividende je Aktie bislang um 0,5 US-Cent je Vierteljahr zu erhöhen.

Alles in allem sehe ich einen starken und stabilen REIT. Der wiederum stabile 6 % Dividendenrendite bei einem Kurs-FFO-Verhältnis von gerade einmal 13 ermöglicht. Deshalb kaufe ich diese Aktie ebenfalls erneut. Die günstige Bewertung könnte für ein solides Turnaround-Potenzial bei einer hohen Ausschüttung ermöglichen.

Der Artikel 2 Aktien, die ich noch bis Ende 2024 kaufen will: Du auch? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Kursperformance von bis zu 506 %! Solltest du diese unbekannten Top-Performer aus 2024 noch kaufen?

506 % Aktienkursperformance im Jahr 2024? Ja, bei einzelnen Aktien war das möglich! Aber was macht diese besonderen Kursraketen aus? Kann man weitere, ähnliche Aktien identifizieren? Und viel wichtiger: Sollte man diese Top-Aktien auch jetzt noch kaufen? Fragen über Fragen.

In unserem neuesten Aktienwelt360-Sonderbericht beantwortet Chefredakteur und Gamechanger-Analyst Vincent Uhr exakt diese Fragen. Vielleicht sieht er auch eine bessere Alternative, die dir eines ermöglichen kann: Ähnlich starke Kurserfolge zu erzielen!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt GRATIS zu lesen.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Celsius Holdings und W. P. Carey.

Aktienwelt360 2024