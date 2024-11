ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für FMC auf 37,30 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 35,40 auf 37,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf 2024 scheine der Dialysekonzern auf Kurs zu sein, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2025 gebe es noch einige ungewisse Aspekte, doch sorge er sich vor allem mit Blick auf 2026/27. Das neue Kursziel resultiere aus einer gestiegenen Sektorbewertung./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 20:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2024 / 20:34 / GMT

