Dax-Widerstand: 19.650 19.675 Dax-Unterstützung 19.260 19.000

Dax-Rückblick:

Nach einer erhöhten Volatilität im Futures-Handel in der vergangenen Nacht – der Dax-Future gab im Overnight-Handel zwischen fünf und sieben Uhr zwischenzeitlich um mehr als 300 Punkte nach – entscheid sich der Index ab circa acht Uhr für die Longseite und legte nach dem sehr wahrscheinlichen Wahlsieg von Donald Trump kräftig zu.

Nach der positiven Eröffnung im Xetra-Dax inklusive Aufwärtskurslücke stieg der Index in der ersten Handelsstunde zeitweise über 19.550 Punkte, gab das Gros der Zugewinne in der zweiten Handelsstunde sofort wieder ab, wie ein Blick auf den Stundenchart unten belegt.

Dax-Ausblick:

Der Index ist nach dem Wahlausgang heute komplett Sentiment-getrieben. Die – aktuell noch positive – Stimmung kann innerhalb von Minuten ins Gegenteil umschlagen. Zum Beispiel wenn den Marktteilnehmern auffällt, dass die höchstwahrscheinlich protektionistische Politik von Trump (er hat bereits neue Einfuhrzölle angekündigt), negativ für den deutschen Exportsektor sein wird.

In welche Richtung das Pendel am Ende nachhaltig(er) ausschlagen wird ist in meinen Augen aktuell (noch) offen. Hier heißt es zunächst weiter abzuwarten, bis sich der aufgewirbelte Staub gelegt hat.

Die entscheidenden technischen Marken lauten 19.650 Punkte auf der Oberseite und 19.260 Punkte auf der Unterseite. Innerhalb dieser Spanne besteht aus technischer Sicht zunächst kein Handlungsbedarf.