Dax-Widerstand: 19.650 19.675 Dax-Unterstützung 19.260 19.000

Dax-Rückblick:

Die gestrige Skepsis bezüglich des weiteren Aufwärtspotenzials im Dax (bei Kursen knapp unter 19.500 Punkten) vor 24 Stunden war durchaus berechtigt:

Der Index ist nach dem Wahlausgang heute komplett Sentiment-getrieben. Die – aktuell noch positive – Stimmung kann innerhalb von Minuten ins Gegenteil umschlagen. Zum Beispiel wenn den Marktteilnehmern auffällt, dass die höchstwahrscheinlich protektionistische Politik von Trump (er hat bereits neue Einfuhrzölle angekündigt), negativ für den deutschen Exportsektor sein wird.

Nach der Betrachtung ging der Dax in eine mehrstündige Verkaufswelle über, in welcher der Index zwischenzeitlich über 500 (!) Punkte verlor und bis in den Bereich um 19.000 Punkte zurücksetzte.

Heute Vormittag gibt es dann eine recht deutliche Aufwärtsreaktion auf den gestrigen Abverkauf nach dem Aus der Ampel-Koalition am gestrigen Abend. Zudem sind die US-Indizes in der Nähe der Tageshochs aus dem Handel gegangen und haben keinerlei Schwäche signalisiert.

Dax-Ausblick:

Ein Blick auf den unten stehenden Tageschart zeigt eine sehr negativ zu interpretierende Tageskerze. Die (einzig) gute Nachricht für die Käuferseite: Die viel beachtete 19.000-Punkte-Marke hat gehalten.

Sollten die US-Indizes auch nur einen Teil der Mega-Rally der vergangenen Handelstage wieder korrigieren, dürfte auch die 19.000-Punkte-Marke im Dax noch einmal in Gefahr geraten.

Unterhalb dieser Marke würde sofort weiteres Abwärtspotenzial in den Bereich 18.700 bis 18.800 Punkte entstehen. Vorsicht ist also geboten.