EQS-News: ELARIS AG stärkt interne Strukturen für weiteres Wachstum / Steffen Cost wird Chief Commercial Officer (CCO)

EQS-News: ELARIS AG / Schlagwort(e): Personalie

ELARIS AG stärkt interne Strukturen für weiteres Wachstum / Steffen Cost wird Chief Commercial Officer (CCO)



07.11.2024 / 11:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ELARIS AG stärkt interne Strukturen für weiteres Wachstum / Steffen Cost wird Chief Commercial Officer (CCO)

Bad Dürkheim, 7. November2024 – Die ELARIS AG (“ELARIS”, ISIN DE000A37FT17) baut ihre internen Strukturen für das weitere internationale Wachstum aus. Mit Steffen Cost konnte ein renommierter Experte aus der Automobilbranche als neuer Chief Commercial Officer (CCO) von ELARIS gewonnen werden. In dieser Funktion steuert er den gesamten Vertriebsbereich, Vertriebsmarketing und Händlernetzentwicklung des Unternehmens und ist für dessen strategische Weiterentwicklung verantwortlich. Cost verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in allen Bereichen des automobilen Geschäfts und bringt zudem ein tragfähiges europäisches Netzwerk in dem Sektor mit. Der 58-Jährige war viele Jahre beim Autohersteller Kia tätig und hat dort zuletzt als Vice President die Bereiche Vertrieb, After Sales, Legal und Händlernetz der Konzerntochter Kia Europe verantwortet. Zuvor hat er als Deutschland-Chef die Geschicke von KIA Deutschland gelenkt. Weitere berufliche Stationen waren u. a. Sales Director bei Nissan für die DACH-Region und viele verschiedene Sales und After Sales Funktionen bei Renault inkl. strategischer Aufgaben in der Konzernzentrale in Paris.

Lars Stevenson, CEO und Gründer von ELARIS: „Wir freuen uns, Steffen Cost als erfahrenen Sales- und Automotive-Experten bei ELARIS begrüßen zu dürfen. Damit optimieren wir unsere internen Strukturen und stellen uns für das weitere Wachstum auf dem europäischen Markt stark auf. Gemeinsam werden wir die internationale Wachstumsstrategie von ELARIS mit einer fokussierten, bedarfsgerechten Modellpalette weiter forcieren. Strategisch ist ELARIS entsprechend voll auf Kurs – die temporäre Schwäche unseres Aktienkurses in den vergangenen Tagen ist mithin technischer Natur und wurde offenkundig ausgelöst durch Verkäufe eines größeren Aktionärs im derzeit nur wenig liquiden Handel an der Börse.“

Steffen Cost, CCO von ELARIS: „ELARIS steht für bedarfsgerechte Mobilität zu bezahlbaren Preisen. Ich freue mich, dass ich als Chief Commercial Officer künftig das Wachstum von ELARIS mit dem Schwerpunkt E-Mobilität aktiv mitgestalten kann. Ein innovatives Konzept für Vertrieb und After Sales, einzigartige Modelle und eine leistungsfähige Softwareplattform sind die Basis unseres Erfolgs, die wir in den kommenden Monaten und Jahren weiter ausbauen werden.“

Pressekontakt und Investor Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 556

elaris@edicto.de

07.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: ELARIS AG Robert-Bunsen-Straße 1 67098 Bad Dürkheim Deutschland E-Mail: info@elaris.info Internet: www.elaris.info ISIN: DE000A37FT17, DE000A2QDEZ3 WKN: A37FT1, A2QDEZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 2025065

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2025065 07.11.2024 CET/CEST