ETFs verstehen: Entscheidende Aspekte, die Du vor dem Kauf kennen solltest!

► Darum geht's im Video: In diesem Video besprechen "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer, Boerse Stuttgart Group) und Finanzexperte Jürgen Dietrich (Börse Stuttgart) die fünf wichtigsten Aspekte, die jeder Anleger vor dem Kauf von ETFs wissen sollte. Vom grundlegenden Verständnis der ETF-Struktur bis hin zu den Feinheiten der Marktmechanismen erfährst Du in diesem Video wichtige Aspekte, die Du für einen Einstieg in den ETF-Markt brauchst. Dieses Gespräch bietet wertvolle Einblicke für Einsteiger und fortgeschrittene Anleger, die den ETF-Markt besser verstehen und ihre Anlagestrategien verbessern möchten.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in ETFs und ihre Bedeutung

04:50 ► Die Funktionsweise von Indizes

09:52 ► ETFs: Physische vs. Synthetische Replikation

15:04 ► Der Prozess des ETF-Kaufs und die Rolle der Market Maker

15:32 ► Eigenen Index erstellen und Gebühren verstehen

18:43 ► Tracking Error und Transaktionskosten

22:28 ► Stückelung und psychologische Aspekte der Anlage

25:13 ► Einmalanlage vs. Sparplan

30:01 ► Verhaltenspsychologie im Börsenhandel



