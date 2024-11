Tagesausblick für 08.11.: Autoaktien schieben DAX nach oben. Gold und Silber fangen sich.

Der DAX® bügelte die gestrigen Verluste im Tagesverlauf aus. Antreiber waren vor allem die Verlierer der zurückliegenden Tage. Die Angst vor (Straf-) Zöllen drückte zuletzt nicht nur Autoaktien nach unten. Heute nutzten einige Bullen die niedrigen Kurse zum Einstieg. Zudem stützten mehrheitlich gute Unternehmensmeldungen. Morgen fällt die Nachrichtenlage spärlich aus. Das gibt den Marktteilnehmern die Gelegenheit, die jüngsten Ereignisse im In- und Ausland zu analysieren.

An den Anleihemärkten blieb es mehrheitlich ruhig. Die Renditen pendelten in Europa und den USA in einer engen Bandbreite um den Schlussstand von gestern. Die Notierung von Gold und Silber haben sich von dem gestrigen Tief distanziert. Eine nachhaltige Erholung deutet sich jedoch noch nicht an. Kaum Bewegung zeigte sich auch am Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil blieb stabil im Bereich von 74,75 USD.

Unternehmen im Fokus

Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz und VW zeigten sich nach dem gestrigen Einbruch deutlich erholt. Heidelberg Materials meldete für das zurückliegende Quartal ein Umsatzplus sowie eine Verbesserung der Marge. Anleger quittierten diese mit einem kräftigen Kursplus. Hugo Boss erreichte die obere Kante der seit Anfang Oktober gebildeten Seitwärtsrange. Gelingt der Ausbruch über EUR 44,30 eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis EUR 46,15 und im weiteren Verlauf bis EUR 49,55. Nemetschek meldete einen Umsatzanstieg für das dritte Quartal. Operativ wurde ebenfalls mehr verdient. Der MDAX®-Wert legte daraufhin kräftig zu und nimmt Kurs auf das Allzeithoch. Qiagen hat die Prognosen nach einem überraschend starken Quartal erhöht. Die Aktie verbuchte ein deutliches Kursplus. Der aktivistische Investor Elliott ist Meldungen zufolge bei RWE eingestiegen und fordert ein Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag.

Morgen werden unter anderem Bechtle, Freenet, LEG Immobilien und Richemont Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine: