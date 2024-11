Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cicor expandiert nach Schweden und plant die Marktposition in Deutschland weiter auszubauen



08.11.2024

Bronschhofen, 8. November 2024 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat das schwedische Entwicklungsunternehmen Nordic Engineering Partner AB übernommenund baut damit eine bedeutende Präsenz in den nordischen Ländern auf. Zusätzlich ist Cicor ist in weit fortgeschrittenen Verhandlungen zum Erwerb eines weiteren deutschen EMS-Dienstleisters.

Mit der Akquisition von Nordic Engineering Partner (NEP) AB baut Cicor eine Präsenz in Schweden, einem führenden europäischen Markt für anspruchsvolle Elektronik in der Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung auf. Die vier Entwicklungsbüros in der Region Stockholm (Schweden) bieten kundenspezifische Entwicklungsdienstleistungen sowie Prototypenfertigung für komplexe elektronische Systeme an. NEP verfügt über einen attraktiven Kundenstamm in den Zielmärkten von Cicor und stellt damit in Kombination mit den bestehenden Kunden von Cicor eine starke Plattform für weiteres Wachstum dar. Nordic Engineering Partner beschäftigt 45 Mitarbeitende und hat im vergangenen Geschäftsjahr per 30.06.2024 einen Umsatz von SEK 52 Millionen mit einer attraktiven operativen Marge erwirtschaftet.



Die Integration von NEP ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Transformation von Cicor hin zum führenden paneuropäischen Partner für Elektronikentwicklung und -fertigung in den von Cicor ausgewählten Märkten bis 2028. Nach der Übernahme von Evolution Medtech (Bukarest, Rumänien) Anfang 2024 verdoppelt die Übernahme von NEP erneut die Produktentwicklungskapazität von Cicor und erweitert das Portfolio an Fähigkeiten erheblich. Die Aktionäre und das Management von NEP betrachten Cicor als den besten Eigentümer, um den Weg von NEP fortzusetzen, die sich von einem kleinen Ingenieurbüro zu einem der führenden Elektronikdesignhäuser Schwedens entwickelt hat. Sie werden weiterhin Teil des Teams sein und die weitere Entwicklung im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Cicor unterstützen. NEP wird als Teil der Cicor Gruppe alle Standorte in Schweden unverändert und mit dem bestehenden Personal weiterführen, wobei der klare Fokus auf weiteres Wachstum in Schweden, Norwegen und Finnland liegt.



Das Zielunternehmen in Deutschland ist ein Dienstleister für die Entwicklung und Herstellung von elektronischen Baugruppen und Systemen. Zu den langjährigen Kunden gehören mittelständische Unternehmen und führende Konzerne, vorwiegend aus den Sektoren Industrieelektronik und Medizintechnik. Mit dem hochmodernen Maschinenpark und einer exzellenten Infrastruktur sowie weiterer Ausbaureserven ist die geplante Akquisition ein idealer nächster Schritt in der Wachstumsstrategie von Cicor in Deutschland, dem grössten Elektronikmarkt Europas. Das Unternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz zwischen EUR 20-30 Millionen mit einer operativen Marge auf dem Niveau der Cicor Gruppe erwirtschaftet. Die Transaktion soll in den nächsten Wochen unterzeichnet werden, unterliegt den üblichen regulatorischen und sonstigen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich Anfang 2025 vollzogen werden. Mit dieser Akquisition beabsichtigt Cicor die Marktposition in Deutschland weiter auszubauen und bleibt dem Fokus auf die drei Zielmärkte Medizintechnik, Luft-/Raumfahrt & Verteidigung sowie Industrie treu.



Diese Transaktionen sind ein weiterer Schritt auf dem Weg von Cicor hin zum führenden pan-Europäischen Entwicklungs- und Fertigungspartner für anspruchsvolle Elektronik. Cicor wird dadurch die optimale Dienstleistungsqualität sicherstellen und gleichzeitig die Kapazitäten erweitern. So können wir gewährleisten, dass unsere geschätzten Kunden weiterhin Lösungen von höchster Qualität erhalten, während wir unsere Präsenz in den Schlüsselmärkten weiter ausbauen.

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 20 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

