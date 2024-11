Panini S.p.A. stellt auf dem Future Identity Festival eine erweiterte BioCred Solution Suite in Europa vor

Der Schwerpunkt liegt auf biometrischer Authentifizierung und Mobilität zur Verbesserung des Kundenservices und zur Bekämpfung von Identitätsbetrug.

Panini S.p.A., ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsverkehrstechnologien und Identitätslösungen, kündigt auf dem Future Identity Festival in London, GB, die Einführung seiner BioCred-Lösungssuite in Europa an.

Securing the Future, One Identity at a Time. (Photo: Business Wire)

BioCred ist jetzt auch auf einer Cloud-Infrastruktur verfügbar. Der neue BioCred CloudServ ist der erste Schritt in Richtung einer hardware-unabhängigen Lösung. Ab heute ist BioCred CloudServ über das mobile Gerät BioCred SecureTab, das jüngste Mitglied der Panini BioCred-Familie, zugänglich, wodurch ein nahtlos integrierter Ablauf geschaffen und eine umfassende, sichere Identitätslösung bereitgestellt wird.

Diese schlüsselfertige Lösung, die zum ersten Mal auf der Identity Week America im September vorgestellt wurde, bietet eine breite Palette von Authentifizierungs- und Verifizierungsfunktionen, einschließlich der patentierten Panini-BioCred-Methode, in einer einzigen, nahtlosen und benutzerfreundlichen Plattform, die unvergleichliche Sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen bietet, vom Scannen biometrischer Fingerabdrücke und elektronischer Unterschriften bis hin zur Dokumentenprüfung.

BioCred CloudServ gewährleistet einen verbesserten Datenschutz, so dass sensible Informationen sicher und nur für die Inhaber von Berechtigungsnachweisen zugänglich sind. Dies entlastet die IT-Abteilung und reduziert die mit der Wartung verbundenen Kosten.

BioCred SecureTab vereint wesentliche Funktionen in einem kompakten, mobilen Gerät, das Paninis Vision der Konsolidierung verkörpert: ein einziges, intelligentes Gerät, das in der Lage ist, nahtlos mit Laufkundschaft zu interagieren, Prozesse zu rationalisieren, Kabelsalat zu reduzieren und wertvollen Platz zu sparen.

Die Integration von BioCred SecureTab in den eigenen Arbeitsablauf bietet sichere, mobile Dienste an verschiedenen Kontaktpunkten. Die intuitive Touchscreen-Oberfläche des Tablets vereinfacht die Benutzerinteraktion und ermöglicht es den Bedienern, effizient zu navigieren und Aufgaben auszuführen.

Die Panini BioCred-Lösungssuite ist ideal für Finanzdienstleistungen, das Gesundheitswesen und das Gastgewerbe und gewährleistet die Einhaltung von Standards wie Know Your Customer (KYC) im Finanzsektor und Know Your Patient (KYP) im Gesundheitswesen.

Die Markteinführung der BioCred-Lösungssuite erfolgt auf dem Future Identity Festival, das vom 11. bis 12. November 2024 in der Brewery in London, Großbritannien, stattfindet.

Über Panini

Bei Panini befähigen wir unsere Kunden, mit unseren innovativen Lösungen hochwertige Informationen sicher zu verwalten und Betrug zu verhindern. Mit über 75 Jahren Erfahrung in der globalen Zahlungsabwicklung und Fachwissen im Bereich Bildgebungstechnologie bieten wir sichere Identitätslösungen für verschiedene Branchen an.

Panini S.p.A.

via Varallo 24b

10153 Turin, Italien

Martina Scarnato, Marketingkommunikation

martina.scarnato@panini.com

+39 011 8176011