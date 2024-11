Allianz-Aktie unter 300 Euro: Jetzt ein Kauf?

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) notiert mal wieder unterhalb der Marke von 300 Euro. Erst kürzlich erreichte sie ein neues 52-Wochen-Hoch bei ca. 304 Euro. Damit ist ein leichter Discount zu diesem Bestwert vorhanden. Aber wir sehen einen DAX-Versicherer, der sich unmittelbar in der Nähe seines Hochs befindet.

Im bisherigen Börsenjahr 2024 liegt die Allianz-Aktie damit noch immer 19 % im Plus. Eine Performance, die man verpasst hätte? Möglich. Allerdings liegt der DAX ebenfalls mit einem Plus von ca. 15 % in einem soliden Renditerahmen. Das heißt: Eigentlich ist die Outperformance nicht so wesentlich.

Die große Preisfrage dürfte daher für viele Investoren lauten: Ist die Allianz-Aktie jetzt ein Kauf? Blicken wir auf interessante Aspekte und vor allem, die fundamentale Bewertung und die weiteren Aussichten.

Allianz-Aktie: Der jetzige Stand

Grundsätzlich sehe ich die Allianz-Aktie weiterhin als moderat bewertet an. Der DAX-Versicherer kam im Geschäftsjahr 2023 auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,56 Euro. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 13,5 erscheint mir die Bewertung wirklich nicht zu teuer. Die Gewinnrendite läge bei über 7 % pro Jahr. Eine Investition könnte daher eine Rendite in dieser Größenordnung bedeuten. Und das ohne weiteres Wachstum.

Allerdings dürfen wir eines nicht vergessen: Die Gesamtrendite wäre dann in einem großen Teil durch die Dividendenrendite determiniert. Die Allianz zahlte zuletzt 13,80 Euro je Aktie an die Investoren aus. Mit einer Dividendenrendite von ca. 4,7 % ist diese Rendite überaus hoch. Positiv ausgedrückt bedeutet das jedoch: Einkommensinvestoren erhalten zugleich auch ein hohes passives Einkommen. Für so manchen Investor ist das ebenfalls attraktiv, keine Frage.

KGV 13,5, 4,7 % Dividendenrendite: Ist das alles? Nein, mitnichten. Die Allianz überzeugt schließlich auch mit einem moderaten Wachstum. Im bisherigen Geschäftsjahr 2024 konnte der DAX-Versicherer den eigenen Konzernumsatz um 6,4 % auf 91 Mrd. Euro steigern. Das Ergebnis je Aktie wuchs bereinigt sogar um 10,2 % auf 11,40 Euro. Wobei diese Zahlen unter einem wichtigen Vorbehalt stehen: Es sind lediglich die Halbjahreszahlen. Am 13. November dieses Jahres erhalten wir hingegen erneut einen Einblick in die operativen Zahlen und den aktuellen Kurs.

Trotzdem zeigen diese Zahlen bereits sehr deutlich: Die Allianz-Aktie wäre mit einem solchen Wachstum noch attraktiver. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte sich rein rechnerisch auf einen Wert von 12,8 verbilligen. Würde auch die Dividende je Aktie erneut um 10 % steigen, wären über 5 % Dividendenrendite möglich. Das zeigt, dass dieses operative Wachstum eine Neubewertung möglich macht. Aber reicht das bei der jetzigen Bewertung aus?

Wachstum als Renditekatalysator

Ich bin jedenfalls weiterhin der Meinung: Ja. Bei der Allianz-Aktie sehen wir ein intaktes Wachstum. Perspektivisch glaube ich, dass der DAX-Versicherer ein Ergebniswachstum je Aktie in einer Spanne zwischen 5 % und 8 % pro Jahr erreichen sollte. Selbst bei diesen eher moderaten Wachstumsraten wäre ein KGV von momentan 13,5 bei 4,7 % Dividendenrendite tendenziell eher preiswert.

Auch Aktienrückkäufe wirken übrigens als Renditekatalysator. Mit den bisherigen 1,5 Mrd. Euro im Börsenjahr 2024 können mehr als 1 % der ausstehenden Aktien gekauft und eingezogen werden. Zwar führt das nicht zu einem signifikanten Sprung beim Ergebnis je Aktie. Die Regelmäßigkeit der Aktienrückkäufe ist jedoch ein langfristiger Treiber. Zudem wirken die Rückkäufe langfristig mit dem Zinseszinseffekt, die Wirkung vergrößert sich daher noch.

Insofern würde ich sagen: Ja, die Allianz-Aktie ist unter 300 Euro durchaus attraktiv. Wer schon immer in die DAX-Aktie investieren wollte, der könnte überlegen einen Fuß in die Tür zu stellen. Möglicherweise kann man bei günstigeren Kursen immer mal wieder nachkaufen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz.

Aktienwelt360 2024