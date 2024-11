ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Underperform' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin attestierte den Hannoveranern am Montag ein gutes drittes Quartal. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen selbst unter Berücksichtigung der Vitesco-Sonderbelastung übertroffen. Die Stärke komme aus dem Reifengeschäft, so Martin./ag/mis

