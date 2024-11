EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Personalie

Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand (News mit Zusatzmaterial)



11.11.2024 / 13:00 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton AG (MM) hat Niels Flierman (49) zum Mitglied des Vorstandes für eine Funktionsperiode von drei Jahren ab Jänner 2025 neu bestellt. Herr Flierman leitete zuletzt die Paper & Recycling Division von DS Smith - einem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen faserbasierten Verpackungen mit Hauptsitz in London - und war Mitglied des Group Executive Teams. Bei MM wird er für die Division MM Board & Paper zuständig sein, wodurch eine ausgewogene und gestärkte Aufgabenteilung im fortan Vierer-Vorstand gewährleistet ist: Peter Oswald CEO, Franz Hiesinger CFO, Roman Billiani „MM Food & Premium Packaging“, Niels Flierman „MM Board & Paper“.

Niels Flierman verfügt über rund 25 Jahre Managementerfahrung in der Papierindustrie, wo er sowohl Wachstums- als auch Restrukturierungsaufgaben erfolgreich umgesetzt hat. Bei DS Smith verantwortete er 15 Papierfabriken in Europa und den USA sowie 38 Recyclingstandorte in 14 Ländern.

Wolfgang Eder, MM Aufsichtsratsvorsitzender betont, man freue sich, in einer herausfordernden Zeit mit einem starken und ausgewogenen Vorstandsteam die Kosten-, Technologie- und Innovationsführerschaft von MM weiter auszubauen. Mit Niels Flierman habe man einen ausgezeichneten, international erfahrenen Manager gewinnen können.

Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: +43 (0) 1 501 36 – 91180, E-mail: investor.relations@mm.group; Website: www.mm.group

Niels Flierman - neues Vorstandsmitglied MM Gruppe

