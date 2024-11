Jährlich 9 % Rendite: Mit diesen Aktien zum kleinen Vermögen!

9 % Rendite gesucht? Aktienanlagen sind eine beliebte Möglichkeit, um langfristig Vermögen aufzubauen. Historisch gesehen konnte man damit zwischen 6 und 10 % Rendite pro Jahr erzielen, was für den Vermögensaufbau von entscheidender Bedeutung ist.

Eine durchschnittliche Rendite von 9 % pro Jahr kann folglich als realistisches Ziel definiert werden. Unter Berücksichtigung von Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und Wachstumspotenzial lassen sich zwei vielversprechende Kandidaten in dieser Richtung identifizieren: die PulteGroup (WKN: 854435) und Check Point Software Technologies (WKN: 901638).

Beide Aktien bieten Anlegern interessante Chancen aus unterschiedlichen Branchen zu nur moderaten Preisen. Werfen wir heute einen genaueren Blick auf sie.

PulteGroup: Solide Basis im Immobilienbereich

Die PulteGroup ist ein führendes US-amerikanisches Bauunternehmen, das sich vor allem auf Wohnimmobilien spezialisiert hat. Das drittgrößte, um genau zu sein. Der Hausbauer mit Sitz in Atlanta (Georgia, USA) bietet eine breite Palette von Häusern in unterschiedlichen Preisklassen und spricht damit verschiedene Kundensegmente an.

Dabei profitiert der Hausbauer von dem nach wie vor stabilen Immobilienmarkt in den USA, der durch einen Nachfrageüberhang bei begrenztem Angebot gekennzeichnet ist. Wachstumstreiber sind vor allem junge Käufer und Familien, die Wohneigentum suchen.

Aber auch das derzeit hohe Preisniveau für ältere Immobilien sorgt für einen potenziellen Nachfrageschub. Dämpfend wirken lediglich noch die zu erwartenden Zinssenkungen der US-Notenbank, die Finanzierungen künftig günstiger machen könnten.

Durch strikte Kostenkontrolle und ein flexibles Geschäftsmodell (Einsatz von Subunternehmern), das sich der jeweiligen Marktlage anpasst, kann das Unternehmen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten seine Marge relativ stabil halten.

Zudem können Synergien und Skaleneffekte genutzt werden. Die Vergangenheit zeigt dies deutlich. Nettomargen von über 16 % sind mittlerweile Standard.

Auch das Wachstum kann sich sehen lassen: So stieg der Umsatz in den letzten zehn Jahren durchschnittlich zweistellig. Beim operativen Ergebnis war das Tempo fast doppelt so hoch.

Kein Wunder, dass auch der Aktienkurs kräftig zulegte. Mehr als 20 Prozent pro Jahr waren in den letzten Jahren möglich. So kann es gerne weitergehen.

Ein aktuell erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von knapp unter 10 ist auch im Branchenvergleich attraktiv. Die nur moderate Bewertung könnte auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeuten, insbesondere wenn die Nachfrage nach Wohnimmobilien stabil bleibt oder mittelfristig anzieht.

Check Point Software sorgt für Sicherheit im digitalen Zeitalter

Kommen wir zur zweiten Aktie, Check Point Software. Dies ist ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen. Das israelische Unternehmen bietet Unternehmen und Regierungen umfassenden Schutz vor Cyberattacken, Datenverlust und Hackerangriffen – ein Megatrend.

Die Lösungen von Check Point reichen von Netzwerk- und Cloud-Sicherheit bis hin zu Sicherheit für mobile Endgeräte und Endpunkte. In einer zunehmend digitalisierten Welt, in der Cyber-Bedrohungen stetig zunehmen, steigt auch der Bedarf an hochwertigen Sicherheitslösungen stetig. Davon profitiert auch Check Point, auch wenn das Wachstum mit rund 5 % im historischen Durchschnitt nicht besonders hoch erscheint.

Ein großer Vorteil von Check Point ist jedoch das zunehmend auf wiederkehrende Einnahmen ausgerichtete Geschäftsmodell, das auf Abonnements und Serviceverträgen basiert. Sie stehen für Planbarkeit und Stabilität, die Investoren schätzen. Und dieses Geschäft ist zuletzt überdurchschnittlich gewachsen, um 12 Prozent im dritten Quartal 2024.

Trotz des Wachstums im Cybersicherheitsmarkt bleibt die Aktie aber mit einem erwarteten KGV von rund 17 nur moderat bewertet. Sie könnte daher für Anleger interessant sein, die sich in diesem Zukunftsmarkt engagieren wollen, ohne dabei zu hohe Preisrisiken einzugehen.

Auch an der Börse ist Aktie von Check Point Software ein echter Dauerläufer. Auf Sicht von zehn Jahren hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Der jüngste Kursrückgang könnte eine Einstiegsgelegenheit bieten.

Fazit: 9% Rendite für Langfristanleger

Beide Aktien – PulteGroup und Check Point Software – bieten potenziell attraktive Renditechancen in unterschiedlichen Sektoren. Während PulteGroup von einer robusten Nachfrage nach Wohnraum profitiert, bietet Check Point Zugang zu einem wachstumsstarken Technologiemarkt mit Fokus auf den Megatrend Cybersecurity.

Mit etwas Glück könnten sie, wie in der Vergangenheit, ein jährliches Renditeziel von mindestens 9 % erfüllen und wachstumsorientierten Anlegern so eine langfristige Vermehrung ihres Vermögens ermöglichen.

Der Artikel Jährlich 9 % Rendite: Mit diesen Aktien zum kleinen Vermögen! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank besitzt Aktien von Check Point Software. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

