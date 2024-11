Tagesausblick für 12.11.: DAX nähert sich Allzeithoch. Bayer und Infineon legen Zahlen vor.

Nach einem anfänglichen Sprung über die Marke von 19.400 Punkten pendelte der DAX® im Tagesverlauf mehrheitlich seitwärts zwischen 19.400 und 19.500 Punkte. Unterstützung bekam der Index vor allem durch gute Unternehmensmeldungen. Der Auftakt in den USA war derweil durchwachsen. Während der Dow Jones® weiter zulegte, startete der technologielastige Nasdaq-100® Index mit leichten Verlusten. Morgen stehen Reden von US-Notenbänkern und erneut einige Geschäftszahlen im Fokus.

An den Rentenmärkte zeigt sich weiterhin ein zweigeteiltes Bild. In Europa gingen die Renditen gegenüber Freitag leicht zurück. In den USA stagnierten sie auf hohem Niveau. Dies setzte Edelmetalle wie Gold und Silber im Tagesverlauf erneut unter Druck. Der Goldpreis verlor dabei über 60 USD auf 2.620 USD und der Kurs für eine Feinunze Silber sank unter die Marke von 31 USD. Nachdem zunächst keine größeren Konjunkturpakete zur Stimulierung des chinesischen Konsums zu erwarten sind, knickte der Ölpreis heute ein. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil gab dabei bis auf 72,20 USD nach.

Unternehmen im Fokus

Die schwache Performance auf dem Fußballplatz schlägt sich bei Borussia Dortmund auch am Aktienkurs nieder. Die Aktie sank auf EUR 3,30 und damit auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Continental meldete finale Geschäftszahlen. Demnach gab der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum zwar leicht nach und das Umsatzziel musste gesenkt werden. Der Gewinn legte hingegen zu. Die Aktie gab daraufhin kräftig Gas und überquerte bei EUR 61,70 die 200-Tage-Durchschnittslinie. Delivery Hero kommt beim Börsengang der Nahost-Tochter Talabat voran. Bis Mitte Dezember sollen rund 15 Prozent an die Börse von Dubai gebracht werden. Die Aktie legte heute weiter zu. Hannover Rück. erhöhte nach einem starken dritten Quartal den Jahresausblick. Die Aktie drehte daraufhin nach oben. Infineon trotzte der schlechten Stimmung unter US-Halbleitertiteln und legte im Vorfeld der Geschäftszahlen kräftig zu. Redcare Pharmacy hat mit EUR 171,25 das 138,2%-Retracementlevel abgearbeitet. Jetzt muss mit einer Pause oder kleineren Rücksetzern gerechnet werden.

Morgen werden unter anderem 1&1, Bayer, Brenntag, CureVac, Infineon, Jungheinrich, KWS Saat, SAF Holland, Sixt, Spotify und United Internet finale Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

Germany-Inflation Final

ZEW Institute publishes German investor morale index

Federal Reserve Board Governor Waller speaks

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in Yahoo Finance event.

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker gives lecture at Carnegie Mellon

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.430/19.667/20.000/20.228 Punkte Unterstützungsmarken: 18.760/18.933/19.106 Punkte Der DAX® legte zum Handelsstart kräftig zu und schob sich dabei über die Widerstandsmarke von 19.430 Punkten. Damit ist der Weg aus technischer Sicht frei bis zum Allzeithoch. Im weiteren Verlauf besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 20.000/20.228 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 18.933 und 19.106 Punkten eine Unterstützungszone. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 25.06.2024 – 11.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 12.11.2019 –11.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 100,86* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 93,00** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 103,19*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 7,14* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,62 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,35 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,77* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.