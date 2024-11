ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3100 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einem positiven Gerichtsentscheid in den Niederlanden auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Der britische Öl- und Erdgaskonzern müsse seinen CO2-Ausstoß nicht um 45 Prozent reduzieren, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies verschaffe dem Unternehmen eine größere strategische Freiheit. Zuletzt habe Shell noch die Erwartung geäußert, dass der Prozess noch vor dem obersten Gericht verhandelt werde./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 03:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2024 / 03:27 / ET

