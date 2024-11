ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Rheinmetall auf 570 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem Kapitalmarkttag (CMD) des Rüstungskonzerns von 496 auf 570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem die letzten beiden CMD durchweg stark und optimistisch gewesen seien, rechne er auch für die Veranstaltung am 18./19. November mit einem ähnlichen Ton, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 02:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2024 / 02:56 / GMT

