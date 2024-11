Energiekonzern EnBW bekräftigt Prognose

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern EnBW hat nach Einbußen in den ersten neun Monaten seine Jahresziele bekräftigt.

Das Adjusted Ebitda werde im Gesamtjahr unverändert in einer Bandbreite von 4,6 bis 5,2 Milliarden Euro erwartet, teilten die Karlsruher am Dienstag mit. In den ersten neun Monaten sei der Wert auf 3,7 Milliarden Euro geschrumpft - ein Rückgang um rund 24 Prozent. EnBW habe im Vorjahr außerordentlich hohe Margen beim Verkauf von Strom aus eigenen Kraftwerken erzielt. Das Geschäft mit den Gasspeichern schloss wegen niedrigerer Preise schwächer ab. Auch die Pumpspeicherkraftwerke fuhren weniger ein, während die Transport- und Verteilnetze für Strom und Gas zulegten. Der Adjusted Konzernüberschuss sank nach neun Monaten um fast die Hälfte auf 1,3 Milliarden Euro.

