IG Metall beziffert Volumen von Tarifabschluss auf 5,5 Prozent

München (Reuters) - Die 3,9 Millionen Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie bekommen in den nächsten gut zwei Jahren nach Berechnungen der IG Metall im Schnitt insgesamt 5,5 Prozent mehr Entgelt.

Die Löhne und Gehälter werden zum 1. April 2025 um 2,0 Prozent, ein Jahr später dann um weitere 3,1 Prozent erhöht, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich am Dienstag in Hamburg. Spätestens im Februar 2025 sollen die Arbeitnehmer zudem eine Einmalzahlung von 600 Euro erhalten. Der Tarifvertrag läuft über 25 Monate. Die Ausbildungsvergütungen sollen im Januar 2025 um 140 Euro im Monat steigen. Für Unternehmen in schwieriger Lage sieht der Tarifvertrag für die Tarifbezirke Bayern und Küste automatische Differenzierungsmöglichkeiten vor.

Die IG Metall war mit einer Forderung nach sieben Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten in die Verhandlungen gegangen. Die regionalen Arbeitgeberverbände hatten zunächst insgesamt 3,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt in zwei Stufen über eine Laufzeit von 27 Monaten angeboten.

