Callcenter und Asambeauty bremsen Ströer

Weniger Geschäft mit Callcentern und die anhaltende Schwäche im chinesischen Großhandelsgeschäft bei Asambeauty haben das Tempo bei Ströer gedrosselt. Allerdings legte das MDax-Unternehmen im Außenwerbegeschäft erneut zu und erreichte damit die eigenen Quartalsziele in dem Segment. Entsprechend stieg der Gesamtumsatz der drei Monate bis Ende September um 2,5 Prozent auf knapp 496 Millionen Euro, wie der Außenwerbespezialist am Mittwoch in Köln mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) legte allerdings um 6,1 Prozent auf fast 157 Millionen Euro zu. Analysten hatten sich im Durchschnitt aber - vor allem beim Umsatz - mehr erhofft.

Für den Jahresabschluss zeigt sich Co-Konzernchef Christian Schmalzl zuversichtlich: Das Außenwerbegeschäft soll ein hohes einstelliges Wachstum vorweisen, während die anderen Konzernbereiche weniger schnell zulegen dürften. In den ersten neun Monaten steigerte Ströer seinen Erlös konzernweit organisch um 7,8 Prozent. Früheren Angaben nach soll der Umsatz des Gesamtjahres organisch stärker zulegen als noch im Vorjahr, wo Ströer 7,5 Prozent mehr erzielte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll auf einem ähnlichen Niveau steigen.