Dividenden für Krisenzeiten: Diese 5 Aktien zahlen verlässlich – selbst in unsicheren Märkten

Dividenden bieten gerade in unsicheren Zeiten eine attraktive Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren. Doch nicht jede Dividende ist gleich – einige Unternehmen sind bekannt dafür, auch in Krisenzeiten zuverlässig auszuzahlen.

Wer also auf der Suche nach Stabilität und einer regelmäßigen Ausschüttung ist, sollte sich die folgenden fünf Dividendenaktien genauer ansehen. Diese Unternehmen haben bewiesen, dass sie auch in wirtschaftlich schwierigen Phasen stabil bleiben.

Mit Dividenden entspannt durch unsichere Märkte

Coca-Cola (WKN: 850663) ist nicht nur eine der bekanntesten Marken weltweit, sondern auch eine echte Dividendenmaschine. Das Unternehmen zahlt seit über 50 Jahren Dividenden – und hat diese kontinuierlich erhöht. Selbst in Krisenzeiten bleibt die Nachfrage nach Getränken konstant, und Coca-Cola profitiert davon. Für Anleger, die auf zuverlässige Dividenden setzen möchten, ist diese Aktie definitiv eine Überlegung wert.

2. Johnson & Johnson – Stabilität aus dem Gesundheitssektor

Gesundheitsprodukte und Medikamente sind Dinge, die Menschen immer brauchen – unabhängig von der Wirtschaftslage. Johnson & Johnson (WKN: 853260) ist ein globaler Gesundheitsriese, der mit einem breiten Produktsortiment punkten kann. Die Firma hat eine lange Dividendenhistorie und zählt zu den sogenannten Dividendenaristokraten, also Unternehmen, die ihre Dividenden seit mindestens 25 Jahren erhöhen. Diese Sicherheit in der Ausschüttung ist für viele Investoren ein Anreiz, die Aktie ins Depot aufzunehmen.

3. Procter & Gamble – Solider Konsumgüterriese

Procter & Gamble (WKN: 852062) produziert eine breite Palette an Produkten des täglichen Bedarfs – von Zahnpasta bis hin zu Waschmitteln. Solche Produkte werden auch in Krisenzeiten benötigt, weshalb Procter & Gamble meist weniger anfällig für Konjunkturschwankungen ist. Das Unternehmen zahlt seit über 60 Jahren eine verlässliche Dividende und konnte sich so einen Ruf als krisensicherer Dividendenzahler erarbeiten. Für Anleger, die auf langfristige Stabilität setzen, ist das eine solide Wahl.

4. Realty Income – Der „Monthly Dividend Company“-REIT

Realty Income (WKN: 899744) hat sich als „The Monthly Dividend Company“ einen Namen gemacht. Dieser Immobilien-Investment-Trust (REIT) zahlt seine Dividende monatlich – eine echte Seltenheit! Der Fokus von Realty Income liegt auf langfristigen Mietverträgen mit zahlungskräftigen Mietern aus dem Einzelhandel. Auch wenn sich wirtschaftliche Phasen ändern, schafft es Realty Income, die Dividenden stabil zu halten. Diese Aktie ist ideal für Anleger, die regelmäßige, monatliche Ausschüttungen bevorzugen.

5. McDonald’s – Fast Food für stabile Erträge

Auch McDonald’s (WKN: 856958) gehört zu den Unternehmen, die ihre Dividenden verlässlich zahlen. Selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt die Nachfrage nach erschwinglichem Fast Food hoch, und McDonald’s profitiert davon. Der Fast-Food-Gigant hat seine Dividenden seit über vier Jahrzehnten Jahr für Jahr erhöht. Für Investoren, die auf Kontinuität setzen, ist McDonald’s eine interessante Wahl.

Dividenden bieten in Krisenzeiten eine wertvolle Stütze

In unsicheren Märkten sind Dividendenaktien eine wertvolle Stütze für langfristige Anleger. Unternehmen wie Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Realty Income und McDonald’s haben bewiesen, dass sie auch in Krisenzeiten eine verlässliche Einkommensquelle bieten.

Diese Aktien sind daher eine großartige Ergänzung für jedes Depot, das noch eine Prise Diversifikation und Stabilität benötigt. Denn ob wir es möchten oder nicht, die nächste Krise an der Börse kommt früher oder später sicher.

