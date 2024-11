AKTIEN IM FOKUS: Halbleitertitel profitieren von bestätigten ASML-Zielen

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Halbleitertitel haben am Donnerstag europaweit von erfreulichen Nachrichten des Chipindustrieausrüsters ASML profitiert. Trotz jüngst schwierigerer Geschäfte halten die Niederländer an ihren weit gefassten längerfristigen Zielen fest. Schwung liefern soll auch die zunehmende Bedeutung der Künstlichen Intelligenz. Die wegen des tristeren Jahresausblicks zuletzt gebeutelten Aktien honorierten das mit einer rund fünfprozentigen Erholung.

Gut für die Branchenstimmung dürfte auch sein, dass der US-Chiphersteller Intel an seinen zuletzt aufgeschobenen Plänen für den Bau mehrerer Großfabriken in Magdeburg festhält.

Infineon und Elmos zählten mit Kursgewinnen von 2,9 beziehungsweise 5,5 Prozent zu den größten Gewinnern in Dax und SDax . Im MDax lagen die Aktien des auch im Polysiliziumgeschäft tätigen Chemiekonzerns Wacker Chemie mit plus 1,7 Prozent weit vorn und im französischen Cac 40 die von STMicro . Die Papiere des ASML-Branchenkollegen ASM International verteuerten sich ebenfalls. Der europäische Technologieaktien-Index führte mit plus 2,1 Prozent die Gewinnerliste im Branchentableau an./gl/stk