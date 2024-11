Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Knaus Tabbert, Wacker Neuson, GFT Technologies, SMA Solar, Talanx, Deutsche Telekom, Siemens, ASML, Hut 8, Hive Digital, CyberArk und Cisco System.

Direkt zum Video auf YouTube

Die Verbraucherpreisdaten in Amerika kamen gestern wie erwartet. Warum es trotzdem ein sehr guter Report war, erklärt Martin heute in der Sendung. Der Dax schiebt sich aktuell auch schon mehr als ein Prozent ins Plus.

Bester Wert im Dax und damit deutlichstes Zugpferd am heutigen Tage ist die Siemens-Aktie, die ein neues Rekordhoch erklimmt. Ist hier noch mehr zu erwarten?

Auch die Aktien von Depotwert Talanx sind nach Zahlen stark gefragt. Martin zeigt euch warum und gibt eine Beurteilung ab.

Cisco Systems hat gestern nachbörslich Zahlen geliefert. Kann der „Langweiler" unter den Tech-Aktien die Investoren hinter dem Ofen vorlocken?