EQS-News: clearvise AG bestätigt vorläufige Neunmonatszahlen 2024 und veröffentlicht Zwischenbericht

clearvise AG bestätigt vorläufige Neunmonatszahlen 2024 und veröffentlicht Zwischenbericht



Frankfurt, 15. November 2024 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat heute den Zwischenbericht für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate bestätigt. Das Unternehmen erzielte einen Konzernumsatz von 27,5 Mio. EUR, was einem Rückgang von 18,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (9M 2023: 33,7 Mio. EUR). Grund für den Umsatzrückgang sind die schwierigen Bedingungen auf dem Energiemarkt. Dennoch hält clearvise an der Jahresprognose für 2024 fest.



Das um nicht operative Effekte bereinigte EBITDA lag in den ersten neun Monaten bei 18,5 Mio. EUR und damit um 21,5 % unter dem Vorjahreswert (9M 2023: 23,6 Mio. EUR), was den Umsatzrückgang widerspiegelt. Der operative Cashflow konnte auf 12,7 Mio. EUR gesteigert werden (9M 2023: 9,8 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt rund 42 %. Die Gesamterzeugung erreichte 351,2 GWh und lag damit rund 13,9 % unter dem Vorjahreswert (9M 2023: 407,8 GWh), was im Wesentlichen auf den Verkauf der finnischen Windparks im Oktober 2023 zurückzuführen ist. Die PV-Anlagen verzeichneten hingegen eine Produktionssteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 17,5 %.



Zudem bestätigt clearvise den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Die Stromproduktion des Bestandsportfolios soll sich bei normalen Wetterbedingungen weiterhin auf 440 bis 460 GWh belaufen. Dabei geht die Prognose von einem unveränderten Portfolio aus. Die Volatilität bei den Strompreisen ist weiterhin hoch, weshalb eine belastbare Vorhersage der Preise schwierig ist. clearvise prognostiziert den Umsatz daher in einer Spanne von 35,5 bis 37,0 Mio. EUR auf der Basis gesicherter Preise durch PPAs (Power Purchase Agreement) oder die jeweiligen Tarife abzüglich der Aufwendungen für die Stromvermarktung. Das um Sondereffekte bereinigte Konzern-EBITDA wird in der Spanne von 21,8 bis 23,1 Mio. EUR erwartet.



Der Zwischenbericht Q3 2024 steht auf der Unternehmenswebseite in der Rubrik Investor Relations unter clearvise.de zur Verfügung.



Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



