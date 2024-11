OTS: FINANZEN.net / finanzen.net startet mit neuem Eigentümer Inflexion in ...

finanzen.net startet mit neuem Eigentümer Inflexion in die nächste Wachstumsphase / Inflexion übernimmt zusammen mit den finanzen.net-Gründern Anteile von Axel Springer Karlsruhe (ots) - finanzen.net, Deutschlands führendes Finanzportal, startet in die nächste Wachstumsphase. Am 15. November 2024 gab Inflexion, ein führender europäischer Mittelstandsinvestor, bekannt, die Anteile von Axel Springer an der finanzen.net Gruppe zu erwerben. Das Investment erfolgt zusammen mit den finanzen.net-Gründern, Peter Schille und Jens Ohr. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am 14. November 2024 unterzeichnet. finanzen.net wurde 2000 von Jens Ohr und Peter Schille unter dem Dach der Smarthouse Media GmbH gegründet. 2010 folgte die Ausgründung in eine eigenständige Gesellschaft, die finanzen.net GmbH, an der Axel Springer neben den Gründern mehrheitlich beteiligt ist. Aktuell steht finanzen.net als Gruppe auf drei Säulen: dem wachstumsstarken Broker-Geschäft finanzen.net ZERO, dem Finanzportal finanzen.net und der Echtzeit-Börsensoftware für Anleger, TraderFox. Die bislang getrennt geführten Geschäftseinheiten der finanzen.net Gruppe sollen von Inflexion, den Gründern und dem Management zu einem Unternehmen zusammengeführt werden. Für die finanzen.net Gruppe ergeben sich durch die Vereinbarung künftig neue Wachstumschancen. Insbesondere ist geplant, das Produktportfolio um Spar- und Investitionsprodukte zu erweitern. Jens Ohr und Peter Schille, Gründer und Gesellschafter von finanzen.net: "Die Partnerschaft mit Inflexion eröffnet eine spannende neue Phase für finanzen.net mit beschleunigtem Wachstum. Bei der Wahl von Inflexion als Partner haben uns ihre Erfahrungen mit gründergeführten Unternehmungen und das umfassende Branchen-Verständnis klar überzeugt. Wir danken Axel Springer für die Unterstützung, die es uns ermöglicht hat, finanzen.net von einer reinen Medienmarke in Deutschlands führendes Finanzökosystem zu transformieren. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen nun gemeinsam mit Inflexion weiterzuentwickeln." Maximilian von Richthofen, CEO der finanzen.net Gruppe: "Unser Ziel ist klar: Wir wollen finanzen.net ZERO in Verbindung mit dem Geschäft für Finanzinformationen zur Investment Plattform der Wahl für Anleger, Sparer und Trader machen. Mehr denn je wird der Fokus von finanzen.net künftig auf innovativen technologischen Angeboten für den Kapitalmarkt liegen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Inflexion einen erfolgreichen Wachstumsinvestor gewonnen haben, der mit Investitionen in Produkte und Technologie dazu beitragen wird, diese Strategie gemeinsam umzusetzen. Ein Dank gebührt ganz besonders dem herausragenden finanzen.net-Team und unserem bisherigen Gesellschafter Axel Springer, der uns größtmögliche unternehmerische Freiheit ermöglicht und damit die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass wir jetzt den nächsten Schritt in unserer Wachstumsgeschichte gehen können." Julian Deutz, Vorstand Classifieds Media der Axel Springer SE: "Die Gründer und das Team von finanzen.net haben uns in den letzten 20 Jahren mit ihrem außergewöhnlichen unternehmerischen Scharfsinn und ihrem strategischen Gespür beeindruckt. Wir danken ihnen für das große Engagement, mit dem sie die finanzen.net-Gruppe ins Brokerage-Geschäft weiterentwickelt haben. Mit Inflexion hat das Team nun den idealen Partner, um in die nächste Wachstumsphase zu starten. Wir wünschen ihnen dafür das Allerbeste." Martin Preuss, Head of DACH bei Inflexion: "Wir freuen uns sehr, so kurzfristig nach der Eröffnung unseres DACH-Büros im März und der Investition in TPP bereits ein weiteres Projekt abgeschlossen zu haben. finanzen.net hat einen hervorragenden Ruf und eine exzellente Erfolgsbilanz in der Region. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit unserem Branchen-Team weiteres Wachstum voranzutreiben." Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt fusionskontroll- und investitionskontrollrechtlicher Freigaben. Über die finanzen.net Gruppe Mit mehr als 35,6 Mio. Visits (IVW 08/2024) und 203,8 Mio. Page Impressions (IVW 08/2024) ist finanzen.net ( http://www.finanzen.net ) Deutschlands führendes Finanzportal. finanzen.net bietet alle Daten zur aktuellen Entwicklung an den Weltmärkten. Dazu gehören Realtime-Push-Kurse und Informationen über alle relevanten Assetklassen wie Aktien, Zertifikaten, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Fonds, ETFs und Kryptowährungen sowie zu Unternehmen und Konjunktur. Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Mobil ist finanzen.net über die marktführenden Apps erreichbar. Der finanzen.net Ratgeber gibt wichtige Orientierung für persönliche Anlageentscheidungen. Die finanzen.net GmbH ist seit 2010 ein Unternehmen der Axel Springer SE. finanzen.net betreibt Ableger in Österreich, der Schweiz und den USA. Zur Gruppe gehören neben dem Neobroker finanzen.net zero auch der Trading-Spezialist Traderfox, ein Anbieter von Börsensoftware und Fachverlag für Börsenmagazine sowie Herausgeber der Trader-Zeitung. Über Inflexion Inflexion ist eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft im mittleren Marktsegment, die mit ambitionierten Management-Teams wachstumsstarker Unternehmen zusammenarbeitet, um nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen. Der flexible Ansatz von Inflexion ermöglicht sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen, wobei typischerweise zwischen 20 Mio. GBP und 500 Mio. GBP Eigenkapital in jedes Geschäft investiert wird. Mit maßgeschneiderten Teams und dediziertem Kapital investieren Inflexions Fonds aus Büros in London, Manchester, Amsterdam, Stockholm und Frankfurt aus in eine Vielzahl von Branchen. Inflexion unterstützt Unternehmen beim Erreichen der nächsten Wachstumsphase durch M&A, internationale Expansion, digitale Weiterentwicklung, Talententwicklung, kommerzielle Strategien, Nachhaltigkeitsfokus und den Zugang zu Inflexion's globalem Netzwerk. Darüber hinaus profitiert Inflexion von lokalen Präsenzen in Südamerika, Indien und APAC, die der Portfolioentwicklung gewidmet sind. So erhalten die Beteiligungsunternehmen privilegierten Zugang zu diesen wachstumsstarken Märkten. Die von Inflexion Private Equity Partners LLP beratenen Fonds verwalten ein Vermögen von ca. 11 Mrd. GBP. Mehr unter http://www.inflexion.com . Über die Axel Springer SE Axel Springer ist ein internationales Medien- und Technologieunternehmen. Mit den Informationsangeboten seiner vielfältigen Medienmarken (u. a. BILD, WELT, Business Insider, POLITICO) und Classifieds (The Stepstone Group und AVIV-Gruppe) hilft Axel Springer Menschen, freie Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Pressekontakt: finanzen.net Gruppe +49 721 16 17 66 100 mailto:presse@finanzen.net Inflexion Sarah Gestetner +44 20 7487 9820 mailto:sarah.gestetner@inflexion.com Axel Springer SE Julia Sommerfeld +49 30 2591 77613 mailto:julia.sommerfeld@axelspringer.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80284/5909324 OTS: FINANZEN.net