Delivery Hero hofft auf Milliarden-Einnahme durch Talabat-Börsengang

Frankfurt (Reuters) - Beim geplanten Börsengang der Nahost-Tochter Talabat hofft Delivery Hero auf einen milliardenschweren Geldsegen.

Der deutsche Essenslieferant bietet die Papiere in einer Spanne von umgerechnet 0,37 bis 0,41 Euro je Aktie an. Insgesamt sollen 3,49 Milliarden Anteilsscheine aus dem Bestand von Delivery Hero verkauft werden, wodurch dem Mutterkonzern bis zu 1,43 Milliarden Euro zufließen könnten. Das Geld solle "für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der Kapitalstruktur" verwendet werden.

Interessenten haben weiteren Angaben zufolge vom 19. bis zum 28. November Zeit, Talabat-Titel zu zeichnen. Der Ausgabepreis werde voraussichtlich am 29. November bekanntgegeben. Das Debüt an der Börse Dubai sei für den 10. Dezember geplant.

Bei einer Zuteilung am oberen Ende der Preisspanne würde Talabat mit insgesamt etwa 8,6 Milliarden Euro bewertet. Analysten hatten die wachstumsstarke Firma allerdings auf bis zu 12,5 Milliarden Euro taxiert. Der Essenslieferant peilt für 2024 einen Anstieg des über die Plattform gehandelten Brutto-Warenvolumens (GMV) um fast ein Viertel an. Außerdem stellte er Dividendenzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe in Aussicht.

